Manchester City, Gündogan : "Gabriel Jesus peut être un attaquant de classe mondiale"

Le milieu de terrain allemand a fait l'éloge de son coéquipier avant le voyage du leader de la Premier League au Borussia Dortmund.

Ilkay Gundogan a exprimé sa conviction que Gabriel Jesus peut devenir un "attaquant de classe mondiale" au milieu des rumeurs en cours liant Erling Haaland à un transfert à Manchester City. Il a été rapporté que Manchester City serait à la recherche d'un nouvel attaquant lors du prochain mercato, la légende du club Sergio Agüero étant sur le point de terminer son illustre carrière de 10 ans à l'Etihad Stadium à la fin de la saison.

Gabriel Jesus est le seul autre avant-centre naturel dans l'effectif de Pep Guardiola pour le moment, et n'a pas encore prouvé qu'il peut être l'homme pour remplir le costume de l'Argentin à long terme, mais Gündogan n'a aucun doute sur sa capacité. Présent en conférence de presse avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de Manchester City contre le Borussia Dortmund, Gundogan a déclaré aux journalistes: "J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limites pour Gabi".

"Il a déjà été très bon ces dernières années ici et je ne sais pas si c'est le cas, s'il y a une influence sur nous ou sur lui que Sergio parte en terme de temps de jeu pour Gabriel Jesus. Je ne sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est qu'il apporte tout pour être un attaquant de classe mondiale. Il a déjà fait du bon travail depuis qu'il joue ici, c'est un excellent coéquipier, il est encore jeune avec beaucoup de potentiel pour s'améliorer aussi mais il joue déjà très bien et il est engagé dans l'équipe et son jeu. Je crois vraiment que pour lui, l'avenir est très prometteur", a expliqué l'Allemand.

Gündogan impressionné par Haaland

Erling Haaland est présenté comme l'homme le plus susceptible de succéder à Sergio Agüero en tant que nouveau n°9 de Manchester City, après avoir connu une ascension fulgurante depuis son passage à Dortmund en provenance du Red Bull Salzburg en janvier 2020. Gündogan, qui a passé cinq ans à Westfalenstadion avant de rejoindre l'Etihad en 2016, estime que le Norvégien est destiné à atteindre le plus haut niveau après avoir fait ses preuves en Bundesliga et en Ligue des champions.

"Je pense que c'est un grand talent. C'est un grand joueur et un espoir passionnant", a déclaré le milieu de terrain allemand. "Il marque beaucoup de buts, il est fort physiquement, il est rapide et il est déterminé. C'est ce que je vois. Il est capable de faire mal à toutes les équipes auxquelles il fait face et ses statistiques sont déjà exceptionnelles - non seulement en championnat mais aussi en Europe. C'est incroyable et le fait qu'il soit si jeune montre simplement qu'il aura un bel avenir car il est déjà un grand joueur. Je ne le connais pas du tout mais il semble qu'il apporte le bon état d'esprit pour aller au sommet", a indiqué Gündogan.

L'évaluation élogieuse de Gündogan du potentiel de Jésus est étayée par le fait que le Brésilien a été une source constante de buts pour City depuis son arrivée de Palmeiras en 2019. Gabriel Jésus a marqué 81 buts lors de ses 186 premières apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 ce trimestre, et il lui reste encore plus de deux ans pour exécuter son contrat actuel.

Le joueur de 24 ans n'est peut-être pas aussi prolifique que Haaland, mais il a montré qu'il pouvait jouer en Premier League, et Guardiola a déjà déclaré qu'il pourrait finir par s'en tenir à sa génération actuelle d'attaquants pour la campagne 2021-22. Erling Haaland coûterait probablement à Manchester City plus de 100 millions d'euros, et rien ne garantit qu'il sera aussi efficace dans le football anglais qu'il l'a été en Allemagne, Gabriel Jésus représentant une option moins risquée pour les Cityzens.