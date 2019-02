Manchester City : Gündogan cite ses modèles

Le milieu international allemand a tenu des propos très élogieux sur son ancien coéquipier du Borussia Dortmund.

Ilkay Gündogan, le talentueux milieu offensif de Manchester City, a posé son regard sur les joueurs qui ont façonné sa carrière.



Transféré à Manchester City en 2016, l'Allemand est devenu un joueur clé du système de Pep Guardiola. Mais lorsqu'il lui a été demandé de citer le joueur le plus marquant de sa carrière, Gündogan n'a pas cité un de ses coéquipiers actuels.



"Il y a un gars que j'ai trouvé incroyable à l'entraînement", a déclaré Gundogan à DAZN dans l'émission télévisée Talking Tactics. "Un joueur pour lequel je me suis dit : que fait-il ? Il a seulement 18 ou 19 ans ?"

"Ce joueur, c'était Mario Götze. Il a fait des choses à l'entraînement qui m'ont fait penser : 'Wow. S'il n'arrive pas au sommet avec ce qu'il sait faire, c'est que je n'y comprends plus rien ! C'était accablant pour moi".



"J'ai essayé de défendre contre lui plusieurs fois, mais vous ne comprenez pas où va le ballon. Que le ballon soit au sol ou dans les airs, vous ne pouvez pas lui prendre".



"Il prend toujours les bonnes décisions, qu'il dribble ou choisisse la passe".

Bien sûr, Götze n’est pas le seul joueur à avoir inspiré Gündogan, qui ne cache pas son affection particulière pour les milieux de terrain de son registre.



"J'aimais beaucoup regarder Kaka", a-t-il poursuivi. "La façon dont il jouait à un rythme formidable balle au pied laissait ses adversaires sur place. Le regarder était un régal pour les yeux".



"Ensuite, bien sûr, il y avait Xavi et Andres Iniesta - petits, agiles et inséparables - ils prenaient toujours les bonnes décisions et réalisaient des passes lumineuses".



"Iniesta donne au jeu une apparence simple, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, c'est très difficile de faire ce qu'il fait. Je ne pense pas que les gens l'apprécient suffisamment quand ils le regardent à la télévision".



"Il fait des passes brutales et toujours impeccables, il donne l’impression de flotter. Pour des raisons de simplicité, il n’ya pas de meilleur joueur qu'Iniesta".



Gündogan a d'ailleurs la chance dévoluer aux côté de David Silva, dont les caractéristiques sont comparables, et qu'il considère également comme l'un des meilleurs, mais il souligne que son coéquipier dans l'entrejeu des Citizens a ses propres attribus.



"On en apprend plus sur le football en général en regardant des joueurs comme David", a-t-il déclaré. "Il est extrêmement bon dans les espaces restreints, pour la prise de décision et pour les bonnes passes".



"Si vous avez un milieu de terrain comme lui qui peut faire des passes comme il le fait, mieux vaut ne pas être défenseur ! Peu importe que vous tentiez de le marquer ou de couper ses lignes de passe, les deux sont extrêmement difficiles".



"Néanmoins, il faut toujours faire attention quand on se tourne vers les autres pour essayer de s’en inspirer. Il ne faut pas imiter les gens si cela ne correspond pas à votre propre style".