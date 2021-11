Manchester City : Guardiola se satisfait des débuts de Grealish

Recruté à prix d'or (117 millions d'euros) l'été dernier en provenance d'Aston Villa, Jack Grealish peine à justifier l'investissement effectué par Manchester City. Avec deux buts marqués et trois passes décisives délivrées en 15 apparitions pour le club cette saison, le joueur de 26 ans reconnaît vivre des débuts contrastés, plus difficiles que prévu.

City : Jack Grealish s'attendait à des débuts plus faciles

"J'ai tellement plus à donner. J'ai trouvé cela beaucoup plus difficile que je ne le pensais, en m'adaptant à un manager et à des coéquipiers différents. Au début, je pensais que j'aurais plus de ballons à jouer, plus de passes décisives et de buts, mais ça ne marche pas du tout comme ça", a reconnu l'Anglais dans un entretien exclusif accordé au Telegraph ce mardi.

"Je suis loin d'avoir eu autant de ballons qu'à Villa. Je ne dirais pas que j'ai eu du mal, mais j'ai eu du mal à m'y habituer au début. Je n'ai pas eu les passes décisives et les buts que j'ai eus la saison dernière, mais je ne suis pas du genre à douter de moi", a ensuite ajouté le milieu offensif, qui espère désormais montrer la pleine mesure de son talent à Pep Guardiola.

"Pas de problème, il joue bien"

L'entraîneur espagnol s'est justement confié sur le sujet en conférence de presse, défendant le bilan de sa recrue estivale. "Il a parfaitement débuté, c'est facile car il connaît beaucoup de joueurs anglais et les autres gars sont des gens sympas. Pas de problème, il joue bien, il a besoin de finir pour s'installer et il a besoin de temps. Si vous analysez les matchs, il ne joue pas mal. Avec la qualité qu'il a, il est difficile de mal jouer", a d'abord analysé le technicien.

"La façon dont nous avons joué et les attentes. C'est différent de ce qu'il vit à Birmingham, il s'en est sorti incroyablement bien là-bas, son engagement envers le club. Aller en deuxième division pour ne pas partir et rester et être promu, puis rester dans la première saison et ce que Villa a fait la saison dernière. Maintenant, cette pause revient d'Angleterre blessé, espérons qu'il revienne et que petit à petit il retrouve sa meilleure forme", a-t-il ajouté.