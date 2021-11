Manchester City : Guardiola se méfie de l'imprévisibilité de Messi

Manchester City et le PSG se retrouvent ce mercredi pour le choc au sommet du groupe A de cette Ligue des champions. Deux mois après le premier affrontement qui avait tourné à l'avantage des Parisiens, les deux équipes s'apprêtent à se disputer la première place de la poule.

Présent en conférence de presse à la veille du choc, Pep Guardiola a notamment évoqué le potentiel offensif impressionnant du PSG, à commence par son ancien joueur Lionel Messi. "C'est très difficile. Parfois, quand il a le ballon, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a un joueur dont on ne peut pas dire qu'il va à droite ou à gauche, mais qui ne sait même pas exactement ce qu'il va faire", a confié le technicien espagnol.

"Je ne peux pas dire aux joueurs ce qu'il va faire. C'est ce qui se passe avec Neymar, Mbappé, Di Maria, tous les joueurs qui sont devant dans cette équipe. Chaque joueur pourrait être une star dans toutes les équipes du monde et les quatre sont dans la même équipe. Je suis quand même content et heureux qu'il joue encore à son niveau et avec sa qualité. Ce sera agréable de l'affronter à nouveau."

L'article continue ci-dessous

"Pochettino ? Vous pouvez être un top manager sans titre, bien sûr"

L'ancien boss du Barça a également évoqué quelqu'un qu'il connaît bien, en la personne de Mauricio Pochettino, un entraîneur qu'il a affronté à de nombreuses reprises ces dernières années, que ce soit avec Tottenham ou le PSG.

"Oui, vous pouvez être un top manager sans titres, bien sûr, a assuré Guardiola. Les managers qui ont la chance de gagner des titres sont dans des clubs de haut niveau avec de bons investissements et des joueurs exceptionnels. Sinon, impossible de gagner. Cela ne veut pas dire que les managers du championnat ou de la PL, mais en dehors des six premiers, ne peuvent pas être d'excellents managers en tactique, en communication, en gestion d'équipe, en tant qu'êtres humains.

"C'est complètement différent, différents pays, différents joueurs, différentes formes, même avec le même manager et la même équipe, cela peut être différent d'une année à l'autre. De nouveaux joueurs, une nouvelle direction, la situation est différente. C'est complètement différent de Tottenham quand il y était."