Manchester City, Guardiola résigné à "solder" certains joueurs cet été

L'entraîneur catalan admet qu'il est difficile de garder des joueurs mécontents sur le long terme.

Pep Guardiola a fait allusion à une refonte de l'équipe à Manchester City cet été. Manchester City a décroché le titre de Premier League pour la troisième fois sous l'Espagnol et pourrait couronner une saison mémorable avec un sacre en Ligue des champions. Les réflexions se tourneront ensuite vers la saison suivante, et des discussions auront lieu avec des joueurs qui pourraient ne pas être satisfaits de leur rôle dans l'équipe.

"Il y a des joueurs qui acceptent une situation typique dans l'équipe et il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas", a déclaré Pep Guardiola dans les colonnes du Daily Mail. "Lorsqu'ils n'acceptent parfois pas de ne pas jouer, vous pouvez maintenir cela pendant une saison - une courte période - mais pas pendant une longue période. C'est impossible. Dans cette position, nous devons changer. On verra à la fin de la saison. Nous parlerons avec eux et nous serons clairs, ils seront clairs et nous déciderons du meilleur pour les joueurs".

Raheem Sterling et Aymeric Laporte sont les joueurs qui semblent le plus visé par les propos de Pep Guardiola puisqu'is ont glissé dans la hiérarchie à leurs postes cette saison. Le défenseur central, Aymeric Laporte a été immense lors de ses deux premières saisons au club, ce qui a abouti à deux titres de Premier League, mais il a subi une grave blessure au genou au début de la campagne 2019-20 et a eu du mal à retrouver sa meilleure forme.

La renaissance de John Stones et l'émergence de Ruben Dias, qui a été recruté pour stabiliser la défense l'été dernier, ont conduit Aymeric Laporte à passer de longs moments sur le banc de touche cette saison. Raheem Sterling a connu une période tout aussi difficile dans la saison actuelle. Sa forme au cours des trois saisons précédentes était superbe, alors qu'il a réussi à passer des palier dans son jeu sous les ordres de Pep Guardiola.

La finition de l’international anglais l’a abandonné dans la seconde moitié de la saison, et il n’est plus un titulaire indiscutable ce qu'il était au début de la saison. Pep Guardiola a déclaré après le triplé de Ferran Torres lors de la victoire 4-3 contre Newcastle vendredi que l'attaquant pourrait être converti en numéro neuf. Avec le départ de Sergio Aguero à la fin de la saison, ce serait un pari pour Guardiola d'entrer dans la nouvelle campagne sans un attaquant de formation.

Pep Guardiola a montré dans le passé qu'il n'avait pas peur de bricoler ses équipes et les positions de ses joueurs, mais si des joueurs comme Harry Kane de Tottenham et Erling Haaland du Borussia Dortmund sont disponibles, il peut être difficile de résister à faire une offre. Si Harry Kane ou Erling Haaland arrivaient, cela laisserait Pep Guardiola libre de déployer ses joueurs dans leurs positions préférées - ce qui pourrait faire de Manchester City une menace encore plus grande. À l'inverse, l'entraîneur peut apprécier le défi de gagner avec des carrés dans des trous ronds.