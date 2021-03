Manchester City, Guardiola rend hommage à Aguero : "Il est irremplaçable"

L'attaquant argentin a confirmé qu'il quitterait le club après 10 saisons remplies de trophées.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Sergio Aguero était "irremplaçable" avant le départ de l'attaquant argentin cet été. Manchester City a confirmé lundi que Sergio Aguero quitterait le club à la fin de la saison, mettant fin à un séjour de 10 ans qui a vu l'Argentin devenir le meilleur buteur de tous les temps du club. Bien que Manchester City recrutera probablement un nouvel attaquant pour aider à combler le vide laissé par Aguero, Guardiola a admis qu'une grande partie de ce que propose l'attaquant argentin ne serait pas remplaçable.

"Nous avons encore deux mois à jouer cette saison, et aujourd'hui j'ai vu la séance d'entraînement, à quel point il était brillant et son engagement", a déclaré Pep Guardiola au micro de Sky Sports. "Sergio Aguero est irremplaçable. Je pourrais dire en termes de statistiques qu'il peut être remplaçable, ce n'est pas facile quand on voit plus de 360 matchs joués et plus de 250 buts marqués, le nombre de titres qu'il a remportés ici".

"C'est donc la légende, le meilleur attaquant que ce club ait jamais eu pendant ce siècle à travers les années, mais il est irremplaçable dans les âmes, dans les cœurs, dans l'esprit de nos fans, de notre peuple, des joueurs qui ont joué à ses côtés et tous les managers qui ont travaillé avec lui. C'est une personne fantastique, un être humain, et je suis à peu près sûr que si son esprit est toujours aussi agressif que maintenant, il peut prolonger sa carrière plus longtemps. Même plus longtemps que peut-être deux ou trois ou quatre ou cinq ans", a conclu l'Espagnol.

Le joueur de 32 ans quittera Manchester City en tant qu'agent libre cet été après s'être imposé comme peut-être le plus grand joueur de l'histoire du club. Le moment le plus mémorable du passage de Sergio Aguero chez les Citizens est survenu lors de la dernière journée de la saison de la Premier League 2011-12, alors que son but vainqueur dans le temps additionnel contre QPR a scellé le premier titre de champion de City depuis 1968.

L'Argentin a marqué 257 buts au cours de sa carrière à Manchester City, devenant de loin le meilleur buteur de tous les temps du club (Eric Brook est à la deuxième place avec 177 buts). Entre autres records personnels, Sergio Aguero est le joueur non anglais le plus performant de l'histoire de la Premier League et le quatrième joueur au classement général. Aguero a également aidé City à remporter d'importants succès en équipe, remportant quatre titres de Premier League, une FA Cup et cinq Coupes de la Ligue.

Pour prendre la suite de Sergio Aguero, Manchester City pourra compter sur Gabriel Jésus, recruté il y a déjà quelques années et qui a grandi à travers les années chez les Citizens. Mais le leader de Premier League va très probablement se renforcer sur le marché des transferts. Parmi les cibles de Manchester City figurent Erling Haaland, le phénomène du Borussia Dortmund, ainsi que Romelu Lukaku, brillant à l'Inter Milan. De son côté, Sergio Aguero est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs dont le PSG et le FC Barcelone.