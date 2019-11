Manchester City, Guardiola : « On n’a plus le droit à l’erreur »

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a reconnu que son équipe n’avait plus le droit de faute en championnat.

Malgré sa victoire le semaine dernière face à , compte un retard conséquent de neuf points sur le leader de la PL, . Le championnat est encore long, mais les Eastlands n’ont quasiment plus le droit à l’erreur. Et c’est sur quoi a tenu à insister Pep Guardiola, ce vendredi en conférence de presse.

« Nous devons déjà dépasser Leicester et ensuite Liverpool, a déclaré le coach espagnol. Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas le droit de perdre. » Ce week-end, les champions d’ se produisent à , et leur manager n’a pas oublié que cette équipe des Magpies a posé beaucoup de problèmes à ses troupes la saison dernière : « Ce jour-là, nous avions oublié de jouer. Nous avions ouvert la marque et oublier de continuer à attaquer. Cela a été une bonne leçon mais ce fut un très, très mauvais jour. »

Enfin, l’ancien entraineur de Barcelone a aussi lâché quelques mots au sujet de son confrère Unai Emery, qui vient d’être débarqué de son poste à Arsenal. « Je suis désolé pour lui. À chaque fois qu'un manager est limogé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Son éviction ne change rien à ce que je pense de lui. C'est un grand professionnel. Je suis sûr qu'il retrouvera vite un poste», a-t-il confié.