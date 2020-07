Manchester City, Guardiola : "On devra élever le niveau face au Real Madrid"

Pep Guardiola n'était pas très satisfait de la performance de son équipe de Manchester City, battue 2-0 par Arsenal en demi-finale de la FA Cup.

L'entraîneur catalan a exhorté ses joueurs à faire une meilleure performance contre le en en août ou risquer de sortir de la compétition.

Real Madrid, l'adjoint de Zidane dévoile ses secrets



"Nous n'avons pas fait une bonne performance, nous n'étions pas prêts", a déclaré Guardiola à la BBC au stade de Wembley au terme du match face aux Gunners.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

«Si vous ne jouez pas à fond pendant 90 minutes en demi-finale, cela peut arriver. Nous n'avons pas bien joué, nous sommes des êtres humains."L'adversaire a bien joué, cela arrive parfois", a encore nalysé Guardiola.

"Le seul regret est que nous n'avons pas joué la première mi-temps comme nous avons joué la seconde. Nous avons dû changer la configuration, mais nous n'avons pas pu le faire. Je n'ai pas à leur dire. Ils le savent, ils le sentent", a-t-il ajouté, faisant référence à ses joueurs.

"Nous connaissons les normes que nous devons respecter à ce genre d'étapes et de compétitions. Peut-être que nous apprendrons et peut-être pas. Nous verrons. Le dernier match contre n'a pas été bon et aujourd'hui la première mi-temps n'a pas été bonne. Nous avons eu du mal à jouer à notre niveau et nous le savons. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour réaliser que nous devons augmenter notre niveau contre Madrid si nous voulons passer", a menacé Guardiola.