Manchester City, Guardiola : "Nous sommes en lutte contre l'une des meilleures équipes de l'histoire"

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été dithyrambique envers Liverpool, le rival des Eastlands pour le titre de champion.

Le manager de , Pep Guardiola, a été dithyrambique ce samedi envers , le rival des Eastlands pour le titre de champion.

Man City a un point d'avance sur les Reds après avoir battu Tottenham 1-0 samedi. Les deux équipes ont encore quatre matches à disputer. Liverpool aura la chance de reprendre la tête lors de sa visite à , un réléguable, dimanche en fin d'après-midi (17h30). "Le titre est toujours entre nos mains", s'est réjoui le coach catalan.

L'article continue ci-dessous

"On aurait pu perdre le championnat aujourd'hui"

Manchester City, qui a remporté le titre avec 19 points d'avance la saison dernière et aussi 25 unités de plus que Liverpool, quatrième, compte désormais dix succès de rang en championnat. "Tous les jours avec ce club et ces joueurs - peu importe la suite des événements - nous nous battrons jusqu'à la fin, a déclaré Guardiola au micro de BBC. Nous verrons jusqu'où nous irons. Nous nous battons avec le meilleur Liverpool de tous les temps et aussi l'une des meilleures équipes que j'ai vues de ma vie."

Guardiola s'est ensuite exprimé sur ce duel face aux Londoniens, le deuxième en l'espace de trois jours, mettant notamment en avant la capacité qu'a eue sa formation à vite se remobiliser après son échec en C1. "C'était très important pour la course au titre. Nous savions que nous ne pouvons pas perdre de points, a-t-il rappelé. C’était serré. a eu plus de chances que les deux matches précédents. Cela fait 10 mois que nous jouons tous les trois jours. Vous pouvez sentir la pression. Nous aurions pu perdre la aujourd'hui. Après mercredi, c'était vraiment difficile. Moi, en tant que joueur, je n'aurais pas pu faire ce que mes joueurs ont fait aujourd'hui."