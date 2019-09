Manchester City, Guardiola : "Ne vous attendez pas à avoir 100 points à chaque fois"

L'entraineur de Manchester City n'a pas semblé abattu par la défaite des siens contre Norwich City, samedi en championnat.

Suite à l'inattendue défaite concédée sur le terrain de Norwich City samedi soir (2-3), Pep Guardiola a déclaré que les fans ne pouvaient pas s'attendre à ce que gagne tous ses matchs.

City est revenu deux fois dans le match grâce à Sergio Aguero et Rodri, mais les buts de Kenny McLean, Todd Cantwell et Teemu Pukki ont assuré une victoire inattendue aux lauréats de la dernière campagne de Championship. Ce résultat relègue City à cinq points derrière le leader de la , , qui s'était défait de son côté de plus tôt dans la journée.

"Je sais ce que nous sommes en tant qu'équipe", a réagi Guardiola au micro de Sky Sports après le match. "Je sais ce qu'ils ont fait, ce que nous allons faire à nouveau et j'adore mes joueurs. C’est un plaisir et un honneur d’être avec eux. C'est le défi au plus haut niveau".

La saison écoulée, Manchester City a terminé l'exercice avec 98 points à son compteur. Le coach catalan a indiqué dès maintenant que cela ne risquait pas de se reproduire : "Les gens ne peuvent pas s'attendre à ce que nous récoltions 100 points tout le temps. Nous allons rebondir, nous allons jouer en Europe maintenant et ensuite nous reviendrons."

Le troisième but de Norwich de Pukki a suscité de nombreuses critiques suite à la mauvaise défense de Nicolas Otamendi dans la surface. Avec la défection récente d'Aymeric Laporte jusqu'à la prochaine année , Otamendi et John Stones vont avoir la responsabilité de jouer dans l'axe et ce duo avait attiré l'attention dans le passé pour être particulièrement enclin aux erreurs.

Mais Guardiola n'a que faire de ces remarques et a affiché sa confiance envers cette paire, notamment pour le match de mercredi contre le Shakhtar en Ligue des Champions. «Combien de rencontres John et Nico ont-ils disputé ensemble dans ces matchs, plus de trois ans ensemble? Beaucoup. Grâce à eux, nous avons gagné, nous ne pouvons donc pas analyser uniquement les huit ou dix derniers matches. Ce sont les défenseurs centraux que nous avons, nous n’en avons pas d'autres. Nous avons Fernandinho qui peut jouer à ce poste, nous pouvons peut-être faire jouer Rodri aussi. Ce n’est pas un souci".