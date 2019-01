Manchester City, Guardiola : "Nous avons battu une équipe incroyable"

Pep Guardiola n'a pas caché son immense satisfaction au micro de Sky Sport après la probante victoire de Manchester City contre Liverpool (2-1).

C'est un Pep Guardiola particulièrement nerveux qui a poussé un ouf de soulagement après la victoire des Citizens contre Liverpool (2-1), ce jeudi soir. Un succès qui permet au champion en titre de revenir à 4 points du leader.

"Le match a été un vrai match pour les deux équipes. Nous avons battu une équipe incroyable", a soufflé Guardiola au micro de Sky Sports. "Nous avons été exceptionnels dès la première minute. Nous sommes heureux que cette victoire réduise l'écart. Tout est ouvert".



"Nous n'avions pas d'arrière gauche. J'adresse d'énormes compliments à Aymeric Laporte contre ces attaquants. Tout le monde était remarquable", a poursuivi l'Espagnol, avant de faire l'éloge de Sergio Agüero, auteur d'un but splendide dans un angle fermé.



"Nous avons besoin de Sergio Aguero dans ces matches, sa qualité fait la différence. Il a fait toute sa carrière pour remporter ce type de matches, et sa finition était incroyable".



"Liverpool ne concède pas de buts, et nous en avons marqué deux. Nous avons joué avec courage, de manière si agressive dans notre pressing. Ils sont incroyablement rapides derrière, si dangereux. Si nous perdons aujourd’hui, c’est presque fini, ça aurait été tellement difficile. Mais nous avons quatre points de retard sur eux et ils sont leaders. Nous devons nous battre, mais cela nous donne beaucoup de confiance".