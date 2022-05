Manchester City : Guardiola minimise l'importance du match face à Aston Villa

Pep Guardiola a gardé les choses détendues à l'approche du plus grand match de la saison de Manchester City.

Ses joueurs ont eu deux jours de repos en début de semaine et Ilkay Gundogan en a profité pour s'envoler vers Copenhague et épouser sa fiancée mannequin Sara Arfaoui.

De retour au travail, son équipe était tout sourire, stimulée par le retour de blessure de Kyle Walker et John Stones et par le luxe de ne pas avoir de match en semaine.

Vendredi, lors d'une conférence de presse d'avant-match, Guardiola a plaisanté sur le fait qu'il autoriserait les supporters de Manchester United à se joindre aux célébrations d'après-match en raison de leur aversion pour Liverpool plus que pour leurs rivaux.

Mais même s'il essaie de rendre la préparation aussi calme que possible, il sait que ses joueurs seront très sérieux le moment venu.

"Aujourd'hui, nous avons fait une séance d'entraînement comme nous le ferions pour un match normal pendant la saison", a déclaré le patron de City avant le match. "Rien de spécial.

"Il n'est pas nécessaire de leur parler de l'importance du match. Ils le savent, ils le ressentent et, oui, ils y vont et le font."

Gerrard et Coutinho au secours des Reds ?

Normalement, City serait le grand favori pour battre une équipe d'Aston Villa qui se morfond dans la partie inférieure du tableau et qui n'a remporté que deux de ses dix derniers matches de Premier League.

Mais si l'on ajoute la présence de Steven Gerrard, légende de Liverpool, comme manager de Villa, ainsi que celle des anciens Reds Philippe Coutinho et Danny Ings, laissés au repos pour la dernière journée, il y a de quoi voir s'ouvrir un récit.

Pour calmer les esprits, une surprise semble encore peu probable. City a remporté ses huit derniers matches contre Villa, et n'a pas perdu de points à l'Etihad Stadium contre eux en Premier League depuis 2007.

Et Guardiola fera de son mieux pour garder l'extraordinaire de la rencontre de dimanche - jusqu'au coup de sifflet final au moins.

"J'ai dit aux joueurs, c'est juste un match de football, concentrez-vous sur le match de football, ne pensez pas aux conséquences, à la joie que nous aurons si nous gagnons ou à la tristesse que nous aurons si nous perdons, oubliez ça, c'est juste un match de football et pensez juste à ce que vous devez faire pour gagner contre Aston Villa", a-t-il dit.

"Si vous pensez que c'est un titre de plus ou de moins - oui ce genre de choses est important, tout le monde le sait - mais c'est un match de football.

"Est-ce qu'ils jouent avec [Ollie] Watkins ou [Danny] Ings et Watkins ? Est-ce que Douglas Luiz joue en tant que milieu défensif ou dans une défense à trois, ou pas, est-ce que [John] McGinn va sortir ou pas ? C'est ce que nous devons gérer, c'est à ce genre de choses que nous devons penser si nous voulons gagner le match.

"Avec nos joueurs, en tant que club, nous ne sommes pas venus ici souvent, donc une fois que nous sommes ici, devons-nous être anxieux ou nerveux ? Non, pas du tout. Nous y allons et nous essayons de profiter du match, de profiter des moments.

"Nous allons souffrir par moments, si nous encaissons un but, allez, allons-y, essayez encore, essayez encore et les bons moments continuent et le font. D'après ma petite expérience, c'est la meilleure façon d'aborder ces situations."

Bien sûr, Guardiola a beaucoup d'expérience. Il s'agirait de son quatrième titre en six ans à l'Etihad, après trois en trois ans au Bayern Munich et trois en quatre à Barcelone.

Un dénouement incroyable ?

Ce sera la neuvième fois que la destination du titre de Premier League se décide lors de la dernière journée et la quatrième fois avec City.

Il y a trois ans, ils ont devancé Liverpool grâce à une victoire lors de la dernière journée, comme ils l'avaient fait en 2014 sous la direction de Manuel Pellegrini. L'autre fois, c'était il y a 10 ans, lorsque le but de Sergio Aguero à la 94e minute a mis fin à la course au titre la plus dramatique de l'histoire de la Premier League.

Aussi inoubliable qu'elle ait été, peu de fans de City pourraient envisager de la revivre et Guardiola préférerait qu'ils puissent oublier l'enjeu.

"Le lendemain, nous serons heureux si nous avons gagné", a-t-il déclaré. "Mais mon conseil est d'essayer d'être heureux en jouant au football, c'est plus important que de gagner des titres.

"On se sent seul après deux ou trois jours. C'est tout ? Tous ces efforts pour ça ? L'avoir sur son CV, c'est bien, mais pas plus que ça. C'est magnifique et ensuite vous vous défendez pendant un an en étant un champion. Quelqu'un doit nous éliminer."

Pour Guardiola, cela ne changera pas grand-chose à sa réputation. Une semaine après, son équipe sera absente de la finale de la Ligue des champions après son effondrement catastrophique au Real Madrid et pour ses détracteurs, l'échec européen entachera toujours son règne.

Cependant, après neuf mois et 38 matches, il insiste sur le fait que gagner la ligue donne le plus de satisfaction et montre qui est le meilleur, même si les autres ne sont pas d'accord.

"Je ne dis pas que la Ligue des champions n'est pas importante", a-t-il ajouté. "Nous sommes fous, fous de la gagner. Nous la voulons, nous l'aimons.

L'article continue ci-dessous

"Nous aimerions être à Paris la semaine prochaine mais gagner 38 matchs, plutôt que six, huit ou neuf, c'est différent.

"J'aime toujours ça, depuis que je suis joueur. Le championnat est agréable et nous sommes sur le point d'y parvenir. Nous sommes proches."

Encore un match ordinaire, encore 90 minutes de ce qu'ils ont fait toute la saison et City aura son titre.