Manchester City - Guardiola : "Les médias veulent que Liverpool gagne le titre"

Pep Guardiola a lancé une pique aux médias britanniques, feignant de s'excuser pour avoir repris la tête du championnat.

Pep Guardiola a vu son équipe s'imposer ce lundi soir contre Leicester (1-0) pour repasser devant et conserver l'avantage dans la course au titre. Les Citizens seront sacrés champions ce dimanche (16h) en cas de victoire sur la pelouse de (ou en cas de faux pas de Liverpool contre ). Les Skyblues seraient ainsi les premiers à conserver leur couronne deux années cosnécutives depuis le de Ferguson en 2007-2008 et 2008-2009.

Après la rencontre, l'entraîneur espagnol a ironisé devant les médias, laissant entendre que ces derniers préféraient voir Liverpool sacré. "Les gens dans les médias veulent que Liverpool gagne le titre, a-t-il déclaré. Donc, je suis désolé pour les gens mais c’est entre nos mains."

Satisfait de la deuxième mi-temps de ses hommes, il a ensuite estimé que la pression était sur les épaules de ses joueurs pour le dernier match, ces derniers ayant leur destin entre leurs mains. "C'était exceptionnel la façon dont nous avons joué en seconde période, surtout le caractère et la personnalité [que nous avons montré]. Le tout en sachant à quel point c'est difficile de gérer les émotion d'un match, sachant que si tu ne gagnes pas, tu ne peux pas être champion.

"Au final, Liverpool joue maintenant sans pression parce qu'ils savent que ce n'est pas entre leurs mains. C'est facile de jouer de genre de match. Nous avons la pression parce que nous ne pouvons pas perdre, parce que c'est entre nos propres mains. Nous méritons d'être dans cette position. Il reste un match et nous allons essayer." Verdict dimanche.