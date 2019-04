Manchester City - Guardiola : "La Premier League est pour moi le titre le plus important"

Manchester City s'apprête à recevoir deux fois consécutivement Tottenham, en Ligue des champions puis en Premier League.

accueille en quart de finale retour ce mercredi (21h) pour tenter de renverser une situation mal embarquée après la défaite du match aller à Londres (0-1). Pep Guardiola était en conférence de presse ce mardi, à la veille de ce rendez-vous décisif.

Sur Gundogan [pour qui l'attitude à Tottenham révèle que City n'est pas (encore) une grande équipe]

"Ce n'est clairement pas [une préoccupation]. Il faut voir ce que nous avons fait en 20 mois. Le meilleur exemple était à Selhurst Park. L'un des meilleurs adversaires à l'extérieur et la façon dont nous avons joué, nous avons concédé une ou deux frappes cadrées. Nous avons eu la mentalité et le désir pour gagner pendant 20 mois, si nous n'étions pas assez forts, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait pendant 20 mois.

"J'ai manqué deux finales de à cause des penaltys mais c'est le football. Je sais à quel point les joueurs sont concentrés et leur volonté d'aller en demi-finales. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Je suis allé en finale une fois avec un tir cadré, et une fois avec 33 tirs cadrés je n'y suis pas allé. C'est ça le football.

"Je ne rêve pas trop, je veux aller en demi-finales. Quoi qu'il arrive demain, nous serons encore là la saison prochaine lors du tirage à en août."

Sur le quadruplé

"Je savais la saison dernière que nous ne pourrions pas refaire ce que nous avons fait, particulièrement en . Je suis la personne la plus surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir 83 points avec cinq matches à jouer. L'objectif est 98 parce que sinon, nous ne serons pas champions. Je sais à quel point nos matches sont difficiles, nous jouons Tottenham et ensuite le derby à Old Trafford et .

"Tous les matches sont difficiles. Nous n'avons pas de repos. Nous allons jouer 9, 10 ou 11 rencontres de plus que et j'aime ce challenge. Si nous ne gagnons pas ces matches cette semaine, nous perdons les deux titres. Cette saison nous avons eu un adversaire incroyable avec Liverpool ; d'habitude 84 ou 85 suffisent à remporter le titre. Nous le méritons tous les deux mais un seul peut l'avoir.

Sur l'objectif de gagner la Ligue des champions

"Je sais que certains disent que je suis venu ici pour gagner la Ligue des champions, mais c'est faux. Je suis venu ici pour jouer comme mon équipe l'a fait ces 20 derniers mois. Cela me pousse davantage de savoir qu'il me faut la gagner. Sinon, ce n'est pas suffisant. Mais il faut aussi accepter que d'autres équipes soient meilleures dans cette compétition.

"C'est pourquoi j'ai dit de nombreuses fois que la Premier League est pour moi le titre le plus important, de devoir montrer tous les trois jours que vous êtes là ; être présent à chaque fois envoie un bon message."

Sur l'état de forme de Sergio Aguero

"Sergio Aguero a besoin de compétition, et d'un peu de temps pour retrouver sa meilleure forme. Demain, ce n'est pas une question de condition physique. Nous voulons aller en demi-finales, c'est ça le challenge