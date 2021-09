Manchester City : Guardiola : "Je suis amoureux de Verratti"

Pep Guardiola s'est livré en conférence de presse après la défaite de son équipe face au PSG, ce mardi soir.

Ça doit être dur à avaler après ce match ?

Mes premiers mots sont pour les journalistes après deux ans sans conférence de presse (rires). Félicitations au PSG pour la victoire. Je crois que l'on a fait un très bon match, moins bon que contre Chelsea, on a été moins agressif mais on a fait vraiment un bon match et on s'est créé beaucoup de situations. On a essayé d'empêcher Neymar et Messi d'avoir le ballon et de faire des courses vers Mbappé et vers l'avant.



Qu'avez-vous pensé de la prestation de Lionel Messi ?

C'est dur de contrôler Messi pendant 90 minutes. Il est difficile de l'arrêter et il fallait minimiser les possibilités pour lui de toucher le ballon. Ce soir nous avons fait ce que nous savons faire, bien ou mauvais mais nous sommes ce que nous sommes. Ce soir il y avait aussi Verratti qui a été extraordinaire et qui a réussi à trouver des connexions avec Neymar.

Comment jugez-vous le trio Messi-Neymar-Mbappé ?

Ils peuvent prendre l’espace. Ce sont des joueurs exceptionnels. Comme Messi-Suarez-Neymar au Barça. Peu d’équipes peuvent avoir ces joueurs. Le PSG les a. On ne peut pas les contrôler. Je connais deux solutions : défendre et prier ou prendre le ballon et créer avec.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Verratti ?

Je suis amoureux de lui. Il est exceptionnel. Même sous pression, il réussit à trouver ces passes qui permettent au milieu d'être libre. Ce n'est pas un joueur pour les longues passes mais tu peux toujours compter sur lui pour construire le jeu. On a mieux réussi à le contrôler en seconde période mais en première il était vraiment exceptionnel.