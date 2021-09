Manchester City : Guardiola explique le nul face aux Saints

Pep Guardiola a estimé que Manchester City n'était tout simplement pas assez bon pour battre Southampton dans un match nul et vierge controversé.

Les champions Manchester City n'ont réussi qu'une seule tentative - celle de Phil Foden à la 90e minute - dans une rencontre aux allures dimpasse frustrante, leur plus faible score dans un match de Premier League depuis mars 2017.

L'équipe a été soulagée lorsqu'un penalty accordé à Kyle Walker en seconde période a été annulé, permettant au défenseur anglais de rester sur le terrain après avoir reçu un carton rouge.

L'équipe de City a dérapé en fin de match, Raheem Sterling s'étant vu refuser un but pour hors-jeu, alors que Guardiola avait appelé à une grande participation des supporters après la victoire 6-3 du RB Leipzig en Ligue des champions en milieu de semaine.

Le patron de City a clairement indiqué que son équipe n'a pas fait assez pour obtenir les trois points.

Il a déclaré à Sky Sports : "Nous avons fait un match nul contre un bon adversaire qui s'est très bien défendu. Ils ont de très bons joueurs au milieu, comme [Oriol] Romeu, l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League.

L'article continue ci-dessous

"C'était un match serré, nous n'étions pas à l'aise dans notre construction et avons perdu plus de ballons que d'habitude et nous avons créé un sentiment qui n'était pas bon, c'est pourquoi nous avons eu du mal."

Guardiola a ajouté : "Chaque match est complètement différent. Tout le temps, quand vous jouez la Ligue des champions, le match d'après est difficile, surtout avec cet adversaire.

"Nous n'avions pas ce rythme, ce calme et cette précision avec le ballon comme nous l'avons normalement et c'est pourquoi c'était aussi dur."