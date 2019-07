Manchester City - Guardiola encense "l'incroyable" Rodri

L'entraîneur des champions d'Angleterre a tressé des louanges au milieu de terrain, impressionnant lors des matches de préparation.

Avant de disputer le Community Shield le 4 août prochain contre , a terminé sa préparation ce samedi en dominant les Yokohama F Marinos au (3-1) grâce à des buts de De Bruyne, Sterling et Lukas Nmecha.

S'il a salué la prestation du Belge - également passeur décisif -, Guardiola a réservé ses louanges pour un autre milieu de terrain : Rodri. L'Espagnol, arrivé de l'Atletico cet été pour environ 70 millions d'euros a été très bon une nouvelle fois.

"Kevin a encore fait un grand match, a déclaré le technicien catalan. C'est important d'avoir sa qualité pour la vision de faire la dernière passe quand l'adversaire défend haut. Mais Rodri a été incroyable aujourd'hui. Nous le savions mais je peux vous assurer que nous avons un incroyable milieu de terrain pour la prochaine décennie, ou au moins tout le temps qu'il sera ici.

"Bernardo [Silva] est de retour à son niveau habituel, Sterling a continué, et John Stones et Aymeric [Laporte] sont de retour. Ces gars ont super bien joué dans le match aujourd'hui." L'ancien du Barça ou du Bayern est particulièrement satisfait de son milieu de terrain, lui qui a déjà dit tout le bien qu'il pensait de Phil Foden, petit prodige du centre de formation des Skyblues.

L'entraîneur a également estimé que la préparation avait été idéale pour ses joueurs avant le début de la saison. Les Citizens tenteront de remporter leur troisième sacre consécutif en , après avoir devancé Liverpool d'un petit point en mai dernier.

"Je les connais mieux maintenant donc je n'ai aucun doute sur ce qu'ils peuvent faire, a continué Guardiola à propos de ses joueurs. Je ne parle pas de gagner ou perdre mais aujourd'hui par exemple contre une équipe deuxième en J-League avec une dynamique incroyable et je n'ai aucun doute sur le fait que l'équipe sera prête.

"Le match a été très difficile et c'était un test incroyable pour préparer pas seulement Liverpool mais le commencement de la saison. C'était parfait pour nous de jouer ce genre de match parce que si vous ne faites pas ce que vous devez faire, ils ont beaucoup de qualité et ont pris beaucoup de risques. Ils ont joué si vite et si bien, nous avons été en difficulté."