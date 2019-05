Manchester City, Guardiola élu meilleur entraîneur de Premier League

L'entraîneur de Manchester City a été élu meilleur technicien de la saison en Premier League. L'Espagnol a mené les Citizens au titre.

L'heure est aux récompenses en après une fin de saison extraordinaire, riche en suspens, qui a vu être sacré champion d' devant . Si Virgil Van Dijk a été élu meilleur joueur de Premier League devançant plusieurs joueurs de Manchester City dont Sergio Aguero, quatrième meilleur buteur du championnat, mais aussi Raheem Sterling, auteur de sa meilleure saison chez les Citizens, ou encore Bernardo Silva, le chouchou de Pep Guardiola, pour le titre de meilleur entraîneur c'est Manchester City qui a été récompensé.

En effet, si Jürgen Klopp aurait mérité la récompense pour sa belle saison quasiment historique à la tête de Liverpool, c'est bien évidemment Pep Guardiola qui a de nouveau mené Manchester City au titre qui a été récompensé. Il faut dire que l'Espagnol dispose certes d'un effectif pléthorique mais a réussi l'incroyable exploit, du moins en Premier League ces dernières saisons, de faire en sorte que son équipe conserve le titre de champion.

Congratulations Pep Guardiola, @BarclaysFooty Manager of the Season for a magnificent 2018/19 #PL campaign pic.twitter.com/imh3efzZE8 — Premier League (@premierleague) 14 mai 2019

Remporter deux fois d'affilée la Premier League n'était plus arrivée depuis le de Sir Alex Ferguson qui était parvenu à aligner trois titres consécutifs entre les saisons 2006-2007 et 2008-2009. Une mission que Pep Guardiola va tenter d'égaler la saison prochaine, même si cela ne s'annonce pas aisé puisqu'il aura encore une lourde concurrence face à lui avec le Liverpool de Jürgen Klopp, mais aussi peut-être , , ou Manchester United qui vont vouloir réduire l'écart et mettre fin à la domination des Citizens.

Pep Guardiola conserve donc son titre puisqu'il l'avait déjà remporté la saison dernière au terme de la saison historique de Manchester City qui avait passé la barre des 100 points en Premier League. Un trophée de plus pour l'Espagnol. Par le passé, Pep Guardiola avait déjà été récompensé quatre fois comme meilleur entraîneur de la lors de son passage à Barcelone, ainsi qu'une fois comme meilleur entraîneur du monde par la FIFA en 2011.

Bien évidemment, Pep Guardiola accorde plus d'importance aux titres collectifs qu'aux récompenses individuelles, lui qui compte entre autres trois championnats d' , trois d' , et deux d'Angleterre ainsi que deux Ligues des champions remportées avec le Barça. Désormais, Pep Guardiola espère mener Manchester City à un triplé historique en décrochant la le week-end prochain avant de penser à la saison prochaine où il sera encore attendu au tournant en , la compétition qui échappe aux Citizens.