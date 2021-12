Manchester City : Guardiola dévoile pourquoi De Bruyne est unique

Pep Guardiola n'a pas tari d'éloges sur Kevin De Bruyne après la victoire 6-3 de Manchester City sur Leicester City dimanche dernier, lorsque le milieu de terrain belge a ouvert le score pour les Sky Blues.

Le coach catalan a salué la capacité de De Bruyne à mettre en place ses coéquipiers dans le dernier tiers et a qualifié le joueur de 30 ans d'"unique" joueur au monde.

"Il est en train de s'améliorer. Je ne pense pas [qu'il ait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de retrouver son meilleur niveau]", a déclaré Guardiola. "Il a joué exceptionnellement bien [contre Leicester].

"Nous avons passé six ans ensemble avec Kevin. Ce que nous avons fait quand il était en forme... il a quelque chose d'unique au monde. Nous le savons. Kevin est un joueur exceptionnel.

"Il a eu du mal en début de saison et il va beaucoup mieux maintenant. C'est un combattant et un gars qui crée des buts et des passes décisives. Il a été blessé certaines saisons pendant longtemps et nous avons survécu."

De Bruyne a ensuite fourni la passe décisive à Phil Foden pour marquer l'unique but de Manchester City lors de sa victoire 1-0 à Brentford mercredi soir.