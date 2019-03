Manchester City, Guardiola dément la rumeur qui l'envoie Juventus

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, a coupé court au bruit qui court faisant état d'un éventuel engagement de sa part avec la Juventus.

Malgré le fait qu'un nouveau Scudetto se présente à eux, il est possible que les chemins de Massimiliano Allegri et de la Juventus de Turin se séparent à l'issue de la saison en cours. Les deux parties ayant souhaité ne pas évoquer la question relative à une prolongation avant de voir ce à quoi l'exercice 2018/19 débouchera. Un choix qui, inévitablement, laisse penser à une possible séparation. Et qui dit séparation, dit nouveau coach à trouver pour le prestigieux club piémontais.

Parmi les noms qui ont été avancés pour s'asseoir sur le banc bianconero il y a celui de Pep Guardiola. C'est la première fois que le nom de technicien catalan est associé à celui de la Juve. Et, il semblerait que ça serait à tort.

L'intéressé a lui-même réagi à cette rumeur, samedi après le match ayant opposé son équipe de Manchester City à Watford (3-1). Il ne comprend pas du tout pourquoi on l'annonce parmi les candidats pour le poste. "Quelqu'un dit un truc sur les réseaux sociaux et tout le monde reprend. Je ne comprends pas. Surtout que personne n'a tenté d'appeler le club, l'agent ou alors la Juventus".

Il veut rester à City jusqu'à la fin de son contrat

Coacher en Italie, dans l'une des meilleures équipes d'Europe et après avoir officié dans tous les autres championnats du Top 4 européen, l'idée ne parait pourtant pas totalement saugrenue. Guardiola a toujours été un homme de défis, et il s'est par ailleurs toujours attelé à ne pas faire la saison de trop dans les clubs où il est passé.

Malgré tout, Guardiola persiste et signe ; pas question de changer d'air alors que tout va bien avec les Eastlands, avec notamment cette possibilité d'un historique quadruplé à aller chercher. "Je suis désolé pour Allegri. Moi, j'ai encore deux ans ici et il est impossible pour moi de bouger. À moins que je ne sois limogé. Non, je ne vais pas rejoindre la Juventus", a-t-il ajouté.