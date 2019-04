Manchester City - Guardiola confirme le forfait d'Aguero contre Cardiff

L'attaquant argentin est sorti en boitant lors de la victoire contre Fulham ce samedi. Il pourrait être de retour en Cup ce week-end contre Brighton.

Pep Guardiola a confirmé que son buteur Sergio Aguero manquerait le match de des Citizens contre Cardiff ce mercredi (20h45). L'attaquant de 30 ans était sorti en boitant ce week-end lors de la victoire sur la pelouse de (2-0), et Guadiola s'était dans un premier temps montré rassurant quant à la gravité de la blessure.

L'Argentin avait délivré la passe décisive menant à l'ouverture du score de Bernardo Silva à Craven Cottage avant d'inscrire son 19e but de la saison en championnat, avant la pause. Il avait ensuite cédé sa place à Gabriel Jesus à la 57e minute de jeu, un changement effectué par précaution.

Aguero ne s'est pas entraîné depuis et va donc manquer ce match qui pourrait permettre aux Skyblues de reprendre la tête du championnat, un point devant en cas de succès. Son entraîneur espagnol, présent en conférence de presse a déclaré : "Il ne s'est pas entraîné lors des deux derniers jours, demain il ne sera pas en mesure [de jouer]. Peut-être qu'il sera prêt samedi, nous verrons dans les prochains jours."

Les Citizens espèrent encore réaliser un improbable quadruplé, eux qui ont déjà remporté la et sont encore en course en Cup (demi-finale contre ) et en (quarts de finale contre ). "Tout le monde est excité à propos des prochaines semaines", a déclaré l'ancien entraîneur de Barcelone. "Mais nous savons aussi que nous pouvons tout perdre. C'est une opportunité incroyable d'en être là. Battre Cardiff est notre principal objectif, ensuite nous irons à Wembley avec l'objectif de gagner un trophée que je n'ai jamais gagné."

A Wembley, les hommes de Guardiola retrouveront Brighton pour une demi-finale de coupe, avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Tottenham. Ils ont également leur destin en mains dans la course au titre, eux qui comptent deux points de retard sur Liverpool mais comptent un match en retard. Un match qui se jouera le 24 avril prochain contre le grand rival .