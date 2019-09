Manchester City - Guardiola : "Avec Mendy, on peut attaquer de façon plus constante"

Pep Guardiola attend beaucoup du latéral français. Le coach des Citizens espère qu'il va peu à peu retrouver du rythme pour aider City.

Pep Guardiola a donné des nouvelles de Benjamin Mendy, qui est sur la bonne voie du côté de .

"La première étape, c’est de ne pas se blesser, de jouer semaine après semaine, et d’enchaîner les mois d’entraînement, on l’a fait le mois dernier et c’est un bon signe. Il a joué ses premières minutes (face au Shakhtar, NDLR) et il va jouer de façon plus régulière", a indiqué le coach catalan en conférence de presse.

Et d'enchaîner ensuite sur ce que Mendy est capable d'apporter à l'effectif de façon générale : "Il doit comprendre ce qu’on doit faire parce qu’on a perdu deux saisons sans entraînement. Il doit jouer et jouer encore parce qu’on a toujours pensé qu’il serait un joueur très important pour nous.

Avec lui on peut attaquer de façon plus constante et par différents moyens. Il a une qualité spéciale que lui seul a dans l’équipe. Avec Zinchenko on ne peut pas attaquer autant en profondeur, parce que ses qualités sont différentes. Avec Mendy on peut, donc j’espère qu’il pourra être en forme et en bonne santé pour jouer", a jugé Guardiola.