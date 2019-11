Manchester City, Guardiola annonce le forfait d'Aguero pour "quelques matches"

L'entraîneur espagnol a annoncé le forfait de son attaquant argentin pour le match de Ligue des champions, mais aussi pour le derby de Manchester.

Si a remporté le choc de la ce week-end contre , les Citizens ont du faire face à un terrible coup dur lors de cette rencontre. Meilleur buteur de Manchester City avec neuf buts en douze rencontres, Sergio Aguero a été contraint de quitter ses coéquipiers durant le match face aux Blues. L'international argentin va manquer "plusieurs matches", et selon toute vraisemblance le derby de Manchester face aux Red Devils le 7 décembre.

En conférence de presse avant la rencontre de face au , Pep Guardiola a confirmé la blessure et le forfait de Sergio Aguero pour plusieurs matches, sans préciser la durée exacte de l'indisponibilité : "Aguero va-t-il manquer le match contre ? Oui. La durée de l'absence ? Quelques matchs. Je ne sais pas exactement. Le derby est dans deux semaines. Peut-être aurons-nous un miracle, mais je ne le pense pas".

"Gabriel Jesus et Sterling peuvent le remplacer"

"Il a un problème de tendon et sera absent pour quelques matches. Sergio Aguero va nous manquer. Nous avons eu quelques problèmes avec des blessures mais nous l'attendrons et entre-temps nous avons Gabriel Jesus et Raheem Sterling qui peuvent jouer dans cette position d'attaquant axial. Nous n’avons pas d’autres blessures. David Silva a eu une crampe mais il va bien", a ajouté le technicien de Manchester City.

Présent également devant les médias, Gabriel Jesus a refusé de se réjouir de la blessure de son coéquipier qui va lui permettre d'obtenir davantage de temps de jeu dans les semaines à venir : "Je ne suis pas content parce que Sergio est blessé. Je n'aime pas que mes amis soient blessés, mais je travaille dur tous les jours. Je suis prêt à jouer et à montrer chaque fois que je veux progresser. Je suis prêt".

"Quand j'ai décidé de venir ici, je savais que ce serait difficile, car nous avons Sergio Aguero qui est le meilleur buteur du club et qui marque chaque match. Je le savais. Mais j'ai la chance de jouer sous Pep Guardiola, avec les meilleurs, ici dans un grand club. C’est pourquoi je suis venu pour profiter et apprendre", a conclu l'attaquant brésilien, auteur de cinq buts toutes compétitions confondues sous les couleurs des Citizens cette saison.