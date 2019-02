Manchester City : Guardiola annonce l'absence de Laporte "pour plusieurs semaines"

Pep Guardiola a fait le point sur les blessures en conférence de presse ce mardi. Aymeric Laporte rejoint l'infirmerie pour plusieurs semaines.

Pep Guardiola a indiqué en conférence de presse que Fernandinho et Aymeric Laporte pourraient manquer les cinq prochains matchs du club mancunien.



Le milieu de terrain brésilien a pris part à la victoire finale de City contre Chelsea aux tirs aux buts en finale de la League Cup, tandis que le défenseur français a dû sortir à la mi-temps en raison d'un problème aux ischio-jambiers.

Les deux joueurs pourraient être absents jusqu'à la trêve internationale, ce qui signifirait qu'ils manqueraient les matches contre West Ham, Bournemouth, Watford, Schalke et Swansea City.



"Nous étions sans Gabriel et John Stones, et ils sont toujours là, et nous sommes maintenant sans Fernandinho et Aymeric", a regretté Guardiola.



"Pour les prochaines semaines, ils seront out, mais après la pause internationale, peut-être ... mais Gabriel et John reviendront bientôt".



"Je suis sûr que Fernandinho ne peut pas jouer contre Schalke en Ligue des champions [le 12 mars] car il est suspendu, il va donc se reposer et récupérer pendant la pause internationale".

Benjamin Mendy, de son côté, devrait être disponible mercredi face à West Ham en Premier League.



L'ancien Monégasque, dont la saison est tronquée par les pépins physiques, n'a plus figuré dans le groupe depuis le 23 janvier, mais Guardiola a annoncé ses chances de retour : "Mendy va mieux".



"Il s'entraîne depuis trois jours et la réaction de son genou est bonne".



Le Catalan a hâte de retrouver quelques visages familiersmercredi, comme Manuel Pellegrini, l'arrière droit Pablo Zabaleta et le milieu de terrain Samir Nasri.



"Manuel a fait un travail incroyable [à City]", a déclaré Guardiola. "Il était exceptionnel. Il a une bonne équipe et on le respecte beaucoup".



"Je suis ravi que Samir soit de retour. Je voulais que nous travaillions ensemble dès ma première année. Je le connaissais déjà avant qu'il joue pour Arsenal et City - et pour sa qualité. Je suis si heureux qu'il puisse montrer son niveau."



"Il a remporté la Premier League ici et vous connaissez le respect que nous avons pour les joueurs."



City est actuellement deuxième au classement de la Premier League derrière Liverpool, les Reds ont devancé les hommes de Guardiola après leur match nul 0-0 à Old Trafford dimanche.