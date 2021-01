Manchester City, Guardiola a confiance en Aguero

Pep Guardiola s'attend à ce que le buteur record du club soit d'une grande aide pour l'équipe cette saison.

n'est pas prêt à mettre une date sur le retour à l'action de Sergio Aguero, mais Pep Guardiola s'attend à ce que le buteur record du club "aide dans les moments décisifs" cette saison.

Aguero a subi une opération du ménisque en juin dernier, puis a vu une blessure aux ischio-jambiers entraver son retour initial en octobre. Ces problèmes ont limité le joueur de 32 ans à seulement neuf apparitions dans toutes les compétitions cette saison, ce qui a donné deux buts.

Aguero a également dû s'auto-isoler plus tôt en janvier lorsqu'il était prêt pour une sortie en et la semaine dernière après que le club ait révélé qu'il avait été testé positif au coronavirus. Alors qu'il est dans les six derniers mois de son contrat avec City, Guardiola souhaite vivement que Aguero soit de retour, bien qu'il ait détaillé comment l'attaquant a été déprimé par les effets du COVID-19.

"Il a lutté, il se sentait tellement fatigué, quand nous preniuons des nouvelles de lui par texto lors des premiers jours. Mais aujourd'hui, il a envoyé un message au staff pour dire qu'il se sentait beaucoup mieux", a déclaré Guardiola en conférence de presse avant le voyage de son équipe ce mardi à West Brom.

«Maintenant, il doit être testé négatif et respecter les protocoles, puis commencer à revenir et à bouger et à voir ce qu'il ressent, jour après jour. Je ne peux pas vous dire [quand il sera de retour], je ne sais pas comment il va réagir dans les premiers jours lorsque nous commencerons à nous entraîner."

Il n'y a eu que trois titularisations pour Aguero cette saison, avec un temps de jeu culminant à 260 minutes au total. L'international argentin a marqué en mais n'a pas réussi à être décisif en , ratant une très belle opportunité avec son seul tir cadré contre United.

Une prolongation de contrat reste à l'ordre du jour cependant, et Guardiola voit Aguero redécouvrir le talent qui a jusqu'à présent rapporté 256 buts en 316 matchs pour City, marquant sur 19% de ses tentatives. "Je ne sais pas quand il reviendra, en février ou en mars, mais je suis tellement optimiste qu'il nous donnera jusqu'à la fin de la saison de bons et bons mois", a asséné Guardiola. «Je suis tellement optimiste. Il va nous aider dans les moments décisifs, nous donner les buts et la différence dont nous avons besoin. Je suis tellement confiant que ça va arriver."