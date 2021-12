Manchester City : Guardiola a battu un nouveau record face à Leeds

Manchester City a remporté une victoire écrasante sur Leeds, mardi soir, et son entraîneur, Pep Guardiola, a en profité pour établir un nouveau record en Premier League. Le champion d'Angleterre a écrasé Leeds 7-0 à l'Etihad Stadium avec six buteurs différents. Un véritable festival offensif.

Kevin De Bruyne a été le seul à s'offrir un doublé salvateur, tandis que Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, John Stones et Nathan Ake ont également marqué. Le but de Phil Foden pour l'ouverture du score de Manchester City était le 500e but en Premier League marqué sous le mandat de Pep Guardiola.

Klopp avait eu besoin de 234 matches avec les Reds

Cette barre symbolique a été atteinte en 207 matches seulement. Un record. Jürgen Klopp était le précédent détenteur de ce record. Sous ses ordres, Liverpool avait inscrit 500 buts en 234 matches. Déjà un exploit considérable, qui plus est dans un championnat aussi relevé que la Premier League.

Cette victoire est la deuxième plus large victoire de l'histoire Manchester City en première division, derrière le 8-0 infligé à Watford en 2019. Leader du championnat d'Angleterre et ayant retrouvé un potentiel offensif digne de ses plus belles heures, le club entraîné par Pep Guardiola impressionne.