Manchester City : Grealish se défend après les scènes de fête pour le titre

L'ailier anglais s'est lâché au moment de célébrer le titre de champion d'Angleterre de Manchester, acquis fin mai lors de la dernière journée.

La star de Manchester City, Jack Grealish, estime qu'il était justifié de faire la fête après avoir aidé son équipe à remporter le titre de Premier League en 2021-22.

"Je fais ce que j'ai aimé faire toute ma vie"

City a devancé Liverpool pour remporter le titre grâce à une victoire lors de la dernière journée contre Aston Villa, l'ancien club de Grealish.

Et la star anglaise n'est pas gênée par les critiques sur ses actions après la victoire.

"C'est bien (d'être la tête d'affiche de l'Angleterre). C'est ce que c'est. Si c'est ce que les gens pensent, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose à avoir - et vous devez juste l'embrasser", a-t-il déclaré au Mirror.

"J'essaie de ne pas laisser les choses me monter à la tête. Il s'agit d'en profiter, tant que je m'amuse, que je joue au football et que je profite de la vie en dehors du terrain, alors je serai performant. Je croise les doigts pour que ce soit le cas au cours de ces quelques semaines et de ces quelques matchs.

"Je fais ce que j'ai aimé faire toute ma vie. Je suis le joueur britannique le plus cher, mais je suis aussi le Jack de Solihull que mes amis et ma famille connaissent. Je ne laisserai jamais cela me quitter, quoi qu'on en dise..." Je sais que les gens disaient la semaine dernière : "Oh, il en fait trop". Mais quoi ? Je viens de gagner la Premier League. C'est un rêve devenu réalité. Pourquoi je ne peux pas partir en vacances ?

"Il y a des gens qui sont en Angleterre avec moi maintenant qui sont allés à Vegas, Ibiza, Marbella, tous ces endroits. Personne n'a rien dit, mais comme c'était moi, les gens ont dit des choses."

Une première saison mitigée pour Grealish

Grealish a quitté Villa pour City contre une indemnité de transfert de 100 millions de livres sterling l'été dernier, faisant de lui l'Anglais le plus cher de l'histoire.

Au total, il a fait 38 apparitions pour son nouveau club, toutes compétitions confondues.

Ses statistiques ont été quelque peu décevantes, puisqu'il n'a réussi qu'à inscrire six buts, mais ses dribbles et ses passes sont restés pour la plupart à un niveau élevé dans la deuxième moitié de la campagne.

Le style de vie de Grealish a longtemps fait l'objet de critiques, mais il nie que cela ait eu des effets néfastes sur ses performances.