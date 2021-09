Le milieu de terrain a évoqué le poids des attentes que suscite le fait d'être le joueur le plus cher du football anglais.

Jack Grealish a insisté sur le fait qu'il devait changer son jeu et s'inspirer de Kevin de Bruyne à Manchester City, tout en admettant qu'il ressentait une pression liée à son prix très onéreux.

Au début du mois d'août, Manchester City a battu le record des transferts britanniques pour arracher Grealish à Aston Villa et lui faire signer un contrat lucratif de six ans.

Le joueur de 25 ans a fait ses débuts avec l'équipe de Pep Guardiola lors de la défaite contre Leicester dans le cadre du Community Shield, et a depuis débuté les trois rencontres de Premier League au début de la nouvelle saison, mais il n'est pas entièrement satisfait de ses performances.

Grealish est conscient qu'on attend de lui qu'il fasse la différence en raison de son salaire élevé, et il pense qu'il doit suivre l'exemple de De Bruyne sur la question question de la régularité.

"J'ai déjà eu des matchs à City où je suis sorti et où je me suis dit que j'aurais pu changer davantage ce match", a déclaré l'ancienne star de Villa à ITV Sport. "C'est pourquoi ils ont payé cette somme d'argent pour moi".

"C'est ce que ferait un joueur comme Kevin De Bruyne. C'est ce qu'il fait ; il change les matchs et les fait basculer. J'ai déjà eu des matchs - la finale du Community Shield contre Leicester et le premier match de la saison contre les Spurs - où j'ai senti que j'aurais pu faire ça.

"Mais depuis, j'ai eu un début de carrière parfait [à City]."

Grealish pense qu'il a encore beaucoup de potentiel à atteindre alors qu'il se rapproche des meilleures années de sa carrière, et considère De Bruyne comme un modèle, ayant vu le Belge s'améliorer saison après saison à l'Etihad Stadium.

"De nos jours, surtout dans le football, vous regardez les joueurs dans mon type de position et vous savez que vous n'allez pas atteindre votre sommet avant des années", a-t-il ajouté. "Par exemple, vous regardez Kevin De Bruyne, qui a 30 ans, et il vient de signer un nouveau contrat à City et il est probablement au sommet de sa carrière maintenant.

"C'est probablement le meilleur qu'il ait jamais joué ces deux dernières années. J'ai 25 ans, il me reste trois, quatre, cinq ans avant d'atteindre son âge et j'ai encore tellement à apprendre dans le jeu et à m'améliorer, et je sens que je le ferai dans les prochaines années, sans aucun doute."

Grealish n'a pas pu empêcher City de perdre le Community Shield et de subir une défaite surprise 1-0 contre Tottenham lors du week-end d'ouverture de la campagne 2021-22, mais il a brillé lors des rencontres contre Norwich et Arsenal juste avant la pause internationale.

Le meneur de jeu anglais a ouvert son compteur de buts lors de la victoire 5-0 sur les Canaries à l'Etihad Stadium avant d'enregistrer sa première passe décisive pour les champions de Premier League lors d'une autre victoire à domicile sur le même score contre les Gunners.

Grealish aura probablement une autre occasion de montrer ce dont il est capable lorsque City reprendra la compétition à Leicester le 11 septembre, et il pourrait avoir son premier aperçu de la Ligue des champions lorsque City affrontera le RB Leipzig trois jours plus tard.