Manchester City - Gabriel Jesus prêt à jouer sur un côté

L'attaquant brésilien, régulièrement barré par Sergio Aguero en pointe, est prêt à évoluer sur un côté pour gagner sa place avec les Citizens.

Aligné d'entrée en aux côtés d'Aguero, Gabriel Jesus sait que cette possibilité d'être titularisé en même temps que l'Argentin ne lui garantit pas une place dans le XI. Les deux joueurs sont initialement en concurrence pour le poste d'avant-centre à .

Mais Pep Guardiola a décidé de les aligner ensemble contre , l'international brésilien prenant alors place sur une aile - une position qu'il a déjà occupée en sélection et avec Palmeiras. L'intéressé assure apprécier ce rôle différent, tout en étant conscient que ce ne sera pas facile non plus avec la concurrence de Raheem Sterling, Ryad Mahrez et autres Bernardo Silva ou encore Leroy Sané quand il reviendra.

"C'est City vous savez ! La concurrence est très élevée, a-t-il déclaré. City a de bons joueurs, une équipe fantastique, donc quelque soit le joueur qui joue il fera du bon travail. J'aime cette position [sur l'aile] mais je respecterai toujours les décisions de l'entraîneur.

"Depuis la Copa America, j'ai joué ailier doit [avec le ]. J'aime ça. J'ai commencé dans cette position avec la sélection et dans mon ancien club. Bien sûr, j'apprécie les deux positions et je pense qu'il est important de pouvoir jouer à plus d'un poste."

Double buteur contre les Saints, Sergio Aguero a déjà scoré à douze reprises cette saison et n'est plus qu'à quatre longueurs de Thierry Henry, meilleur buteur étranger de l'histoire de la .

L'Argentin est également le meilleur buteur de l'histoire des Skyblues avec 243 buts. Un exemple à suivre pour Gabriel Jesus. "C'est difficile de décrire Sergio, poursuit-il. C'est le meilleur buteur du club et il nous montre pourquoi à chaque match. Bien sûr que je dois apprendre de lui, c'est une légende. Il marque à chaque match.

"Je ne vais pas marquer à chaque match. Je pense que l'on est différents, Sergio et moi. J'ai 22 ans et je dois progresser dans mon football - mes qualités, ma finition - je dois faire ça et apprendre de Sergio."