Manchester City - Gabriel Jesus et John Stones forfaits contre Schalke 04

Pep Guardiola devra faire sans plusieurs joueurs pour le match de Ligue des champions sur la pelouse de Schalke 04 ce mercredi soir (21h).

Manchester City se déplace sur la pelouse de Schalke 04, ce mercredi soir (21h) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un match pour lequel le champion d'Angleterre en titre devra faire sans plusieurs joueurs importants.

Absents de l'entraînement ce mardi, l'avant-centre Gabriel Jesus et le défenseur central John Stones ont en effet été contraints de déclarer forfaits pour la rencontre. Des absences qui s'ajoutent à celles de Benjamin Mendy et Fabian Delph, restés eux aussi à Manchester. Le champion du monde français peine à revenir de sa nouvelle opération au genou.

Bonne nouvelle en revanche pour les Skyblues, le capitaine Vincent Kompany, régulièrement blessé cette saison, fait bien partie des 20 joueurs convoqués par Pep Guardiola pour ce match.

L'entraîneur espagnol pourrait être tenté de titulariser l'international belge dans l'axe à la place de Stones. Il pourrait alors évoluer aux côtés d'Aymeric Laporte avec l'Ukrainien Olkesandr Zinchenko aligné au poste de latéral gauche, comme lors des dernières sorties des Citizens. A moins que Laporte ne soit décalé dans le couloir gauche, comme ce fut le cas à plusieurs reprises cette saison. Nicolas Otamendi pourrait alors débuter dans l'axe de la défense.

En pointe, la titularisation de Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire du club et en pleine forme ces dernières semaines (triplés contre Arsenal et Chelsea) ne fait guère de doute, d'autant plus en l'absence de Gabriel Jesus. Guardiola aura l'embarras du choix pour composer le reste de son attaque et son milieu puisque tout le reste de son effectif est apte à jouer.

Les Skyblues tenteront de prendre l'avantage en vue d'une qualification en quarts de finale dans cette double confrontation dès ce match aller en Allemagne sur la pelouse du 14e de Bundesliga. Le match retour à l'Etihad Stadium se disputera le 12 mars prochain (21h).