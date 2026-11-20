Comment regarder Manchester City - Fulham avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Manchester City reçoit Fulham à l’Etihad Stadium en Premier League. L’équipe d’Enzo Maresca espère mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat.

City aborde cette rencontre sous une pression croissante. Trois défaites de suite en Premier League l’ont fait reculer à la troisième place du classement, à six points du leader Arsenal. Les interrogations sur sa solidité défensive se font de plus en plus pressantes au fil des semaines. Le pourcentage d’arrêts du gardien Gianluigi Donnarumma a fortement chuté, tandis que le défenseur central Marc Guehi connaît une baisse de forme inhabituelle. Guehi est toutefois incertain après avoir quitté le rassemblement de l’Angleterre en raison d’une blessure à la hanche.

En dehors du terrain, les 114 accusations d’infraction aux règles du fair-play financier continuent de peser sur le club. L’ancien milieu de City Dietmar Hamann a estimé que, si le recours de City échouait, une lourde déduction de points et une compensation financière pour les clubs rivaux constitueraient le minimum attendu. Des clubs de Championship ont déjà fait savoir qu’ils n’accueilleraient pas favorablement City en deuxième division.

Fulham se présente à l’Etihad à la 15e place du classement de Premier League, même si l’équipe d’Alvaro Arbeloa en a montré assez ces dernières semaines pour laisser penser qu’elle peut poser des problèmes. Fulham est invaincu lors de ses deux derniers matches de championnat, avec deux nuls 1-1 face à Newcastle United et Aston Villa.

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino, a déjà désigné les défenseurs de Fulham Calvin Bassey et Antonee Robinson comme des cibles pour janvier, signe de la qualité qu’Arbeloa a développée à Craven Cottage malgré la place du club en milieu de tableau.

Les deux équipes reviennent de la trêve internationale avec des choses à prouver. City doit réagir ; Fulham a besoin d’une victoire pour remonter au classement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Premier League en direct.

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