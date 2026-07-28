Manchester City a porté un coup dur aux ambitions du Real Madrid sur le marché des transferts, après avoir annoncé la prolongation du contrat de son défenseur pour cinq années supplémentaires. Il poursuivra ainsi son aventure à l'Etihad Stadium jusqu'à l'été 2031, dans une démarche qui confirme l'attachement du club anglais à l'un de ses défenseurs les plus en vue.

Le nom du Croate Josko Gvardiol avait été fortement associé à un transfert vers le Real Madrid au cours des dernières semaines, après que le quotidien espagnol « AS » a révélé que le joueur avait été proposé au club madrilène, très séduit par ses qualités techniques et ses aptitudes défensives. Manchester City a cependant rapidement mis fin au débat en prolongeant le contrat de sa star croate.

Manchester City a annoncé la signature par Josko Gvardiol d'un nouveau contrat courant sur cinq ans, le joueur restant ainsi lié au club jusqu'à l'été 2031.

Depuis son arrivée à City en provenance de Leipzig à l'été 2023, le défenseur croate s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du football européen, grâce à ses performances régulières et à sa capacité à occuper plusieurs postes au sein de la ligne défensive.

Âgé de 24 ans, Gvardiol se distingue par sa maîtrise du jeu dans l'axe de la défense, mais aussi par ses grandes qualités au poste de latéral gauche, où il a livré des prestations remarquables qui ont fait de lui l'un des éléments phares de l'effectif.

Gvardiol a disputé jusqu'à présent 122 matchs sous le maillot de Manchester City, inscrivant 13 buts, des chiffres qui reflètent ses contributions offensives autant que ses rôles défensifs.

Durant son passage au sein de l'équipe, il a contribué à la conquête de six titres majeurs, à savoir : la Premier League, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d'Europe et le Community Shield.

Il est également devenu un élément essentiel des rangs de la sélection croate, ayant disputé 52 matchs internationaux et figuré dans l'effectif de la Croatie lors de la phase finale de la Coupe du monde.

Je n'ai pas hésité à accepter la prolongation

Gvardiol a exprimé sa grande satisfaction après la signature de son nouveau contrat, affirmant que sa volonté était claire dès le premier instant.

Le défenseur croate a déclaré : « Dès que j'ai appris que Manchester City souhaitait prolonger mon contrat, j'ai immédiatement compris que c'était ce que je voulais. Les supporters de City ont été formidables avec moi dès le premier jour, et le club offre tout aux joueurs. C'est le meilleur endroit où un joueur puisse se trouver. »

Il a poursuivi : « J'ai reçu beaucoup d'amour et de respect au cours des trois dernières années, et je l'apprécie énormément sans le considérer comme acquis. Les joueurs ici sont incroyables, c'est un groupe de classe mondiale, jeune et plein de potentiel. Et je crois vraiment que nous accomplirons de grandes choses dans les années à venir. »

De son côté, Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, a affirmé que le club tenait à assurer l'avenir du défenseur croate, compte tenu de la grande valeur qu'il représente au sein de l'équipe.

Il a déclaré : « Josko est un joueur en qui le club croit fermement. C'est un jeune homme doté d'un grand professionnalisme, et il est déjà l'un des meilleurs défenseurs du monde. Manchester City s'engage à conserver ses meilleurs talents, et nous sommes donc très heureux d'être parvenus à un accord au sujet de ce nouveau contrat. »

Le directeur sportif de Manchester City a ajouté : « Josko incarne tout ce que nous recherchons chez un défenseur : il est capable de jouer à plusieurs postes, il possède de la vitesse et de la puissance, et il apporte un plus offensif remarquable. C'est un joueur exceptionnel. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Outre ses qualités techniques, Josko possède une personnalité formidable et un état d'esprit professionnel qui le poussent toujours à donner le meilleur de lui-même, ce qui correspond parfaitement à la vision du club. Nous le félicitons pour la signature de ce nouveau contrat et nous avons hâte de l'aider à exploiter pleinement son potentiel dans les années à venir. »