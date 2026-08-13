Manchester City veut recruter Enzo Fernandez à Chelsea, selon le journaliste Ben Jacobs, généralement très fiable. Le club voit en lui le remplaçant idéal de Tijjani Reijnders, qui semble se diriger vers l’Arabie saoudite.

Manchester City, sous les ordres d’Enzo Maresca, est en train de remodeler tout son milieu de terrain. Bernardo Silva est déjà parti libre, et Rodri comme Reijnders semblent désormais proches de signer ailleurs.

Manchester City est en négociations avancées avec le FC Barcelone pour le milieu espagnol, et Reijnders semble prêt à rejoindre Al-Qadsiah pour soixante millions d’euros.

Pour le remplacer, Elliott Anderson est déjà arrivé en provenance de Nottingham Forest. Plus de 130 millions d’euros ont été déboursés pour lui. Manchester City négocie également avec le LOSC Lille pour Ayoubb Bouaddi.

Le club veut donc maintenant aussi attirer Fernandez. Le successeur de Pep Guardiola, Maresca, le connaît encore de son passage à Chelsea et apprécie énormément le meneur de jeu argentin.

Chelsea reste toutefois ferme sur un prix demandé de 140 millions d’euros. Manchester City était prêt à payer 100 millions d’euros, mais si Rodri et Reijnders sont vendus, cela peut aller vite entre les deux clubs, selon Jacobs.