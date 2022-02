Manchester City - Foden : "Guardiola veut que vous travailliez pour l'équipe toute l'année"

Phénomène du côté de Manchester City depuis quelques saisons déjà, Phil Foden a su se tailler une place à part dans l'effectif impressionnant des Skyblues. Avec les félicitations permanentes de Pep Guardiola.

"Guardiola a fait un travail fantastique"

Impressionné par le talent du jeune homme depuis le début, le technicien catalan l'a pris son sous aile pour le guider vers le plus haut niveau.

"Il a fait un travail fantastique ! J'avais l'habitude d'être titulaire chez les jeunes, alors il a pris le temps de m'expliquer pourquoi j'allais moins jouer. Il m'a dit que je devais être patient, lui faire confiance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça paie", explique l'intéressé dans une longue interview à France Football.

"Il y a quelques mois, il est venu me voir pour me faire comprendre que j'étais dans la bonne direction, par exemple. Il m'a dit qu'il fallait que je continue", poursuit le jeune anglais avant de détailler la méthode de l'ancien coach du Barça et du Bayern.

"Mais vous savez, avec lui, on n'a pas trop le choix. Son jeu, c'est ça : une approche collective du football. Donc tout le monde doit tout le temps être à fond, dans un état d'esprit positif, sinon ça ne fonctionne pas.

"Que l'on débute ou non, on doit être à bloc. Il veut que vous travailliez pour l'équipe toute l'année. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre option."

"Ma position favorite ? Entre le poste de 8 et de 10"

Un entretien au cours duquel le bonhomme s'est également confié sur son rôle favori sur le rectangle vert, lui qui évolue régulièrement sur un côté voire en pointe avec les Citizens.

"Ma vraie position favorite, c'est probablement entre le poste de 8 et de 10, et j'y retournerai certainement un jour. Je l'espère, parce que je sais que c'est quelque chose qui me va bien", détaille-t-il.

"Mais je vois ça comme une chance, le fait d'avoir navigué entre plusieurs rôles depuis que je suis pro. Et sincèrement, je prends également beaucoup de plaisir en tant qu'ailier gauche ou faux 9. C'est bon de pouvoir se dire que, peu importe la position à laquelle on doit jouer, on va se sentir à l'aise et kiffer."

Enfin, Foden décrit N'Golo Kanté comme l'un des joueurs les plus difficiles à affronter en Premier League : "C'est... incroyable. Quel joueur ! Il est partout. Ils sont constamment trois au milieu, un autre et lui. C'est l'un des mecs contre qui c'est le plus dur de jouer au foot, tout simplement."