Le milieu de terrain de Manchester City a reconnu qu'il n'a pas encore totalement récupéré de sa blessure à l'Euro.

Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a admis que sa blessure à l'Euro a été frustrante.

Foden a fait sa première apparition en Premier League de la saison lors du match nul et vierge de Manchester City avec Southampton, après être entré en jeu comme remplaçant.

Une blessure au pied a vu l'international anglais ratée la finale de la compétition, perdue aux tirs au but contre l'Italie. Un coup dur qu'il a longtemps trainé, mais aujourd'hui il est déterminé à rattraper le temps perdu. "C'est vraiment agréable d'être de retour d'une si longue blessure, a déclaré le brillant ailier. C'était difficile à surmonter, mais maintenant que je suis de retour, je profite de mon football et j'essaie de profiter de chaque minute qui passe".

"Auparavant, lorsque j'avais des blessures, il faut un certain temps pour récupérer, mais cela viendra avec plus de minutes et j'espère que je pourrai bientôt revenir à mon meilleur niveau", a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est de la concurrence qui règne désormais chez les Sky Blues, Foden a confié : "Personnellement, je suis très excité. Nous avons eu de nouvelles recrues comme Jack Grealish pour ajouter plus de qualité à l'équipe et j'attends cette année avec impatience."

La saison dernière, Foden a été le deuxième joueur le plus utilisé des Eastlands derrière Rodri. Il a disputé 50 matches, contre 53 pour l'Espagnol. Il s'est aussi illustré aux avant-postes, avec 26 gestes décisifs (16 buts et 10 assistances).