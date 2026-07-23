Selon le journal français L'Équipe, Manchester City réclame au moins 100 millions d'euros pour céder son meneur de jeu, même s'il risque de le voir partir librement l'été prochain.

Son contrat avec le club de Premier League ne prend fin qu’en juin 2027, et ce mercato est donc la dernière chance pour les Skyblues d’encaisser une indemnité de transfert pour le milieu de terrain de 30 ans.

Plusieurs médias, dont le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto et Sky, ont déjà annoncé mercredi que le Real Madrid s’intéressait à nouveau au milieu de terrain.

Selon Moretto, le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Merengues, tandis que Sky évoque une rencontre secrète entre le Real et ses conseillers, au cours de laquelle les Blancos auraient décidé de tenter leur chance une nouvelle fois.

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Les Citizens tentent depuis plusieurs mois, en vain, de convaincre le milieu de terrain de prolonger son engagement. Un contrat serait prêt, mais le joueur hésite toujours à apposer sa signature.

Les Sky Blues tentent depuis plusieurs mois de prolonger le contrat du joueur de 30 ans, mais sans succès. Un accord serait prêt à être signé, toutefois Rodri hésite encore à s’engager.

Si aucun accord n’est trouvé entre les Sky Blues et l’Espagnol, le Real pourrait attendre un an supplémentaire et recruter le joueur de 30 ans sans indemnité de transfert en 2027. Ce scénario, évoqué par l’AS, s’explique par la réticence des Merengues à payer plus de 60 millions d’euros de indemnité de transfert pour Rodri.

Le président Florentino Pérez s’est déjà prononcé contre un recrutement estival. Le joueur, lui, n’a jamais caché son attirance pour la Maison blanche. Selon Fabrizio Romano, Rodri « adorerait » et « rêverait » d’endosser un jour la tunique madrilène.

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Rodri a déjà été associé à plusieurs reprises à un transfert au Real Madrid

Pour le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, un transfert dans la capitale espagnole reviendrait à un retour aux sources : Rodri a été formé à l’Atlético et a porté le maillot des Colchoneros lors de la saison 2018/2019. En mars, il confiait déjà qu’il serait « difficile de refuser » une approche du Real.

L’hypothèse d’un départ vers la Maison Blanche n’est pas nouvelle. Dès son sacre au Ballon d’Or à l’issue de sa saison 2023/24, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles les Blancos l’auraient désigné pour succéder au duo de milieu de terrain de longue date formé par Toni Kroos et Luka Modric – alors que c’était justement le club qui avait boycotté à l’époque la cérémonie de remise de la plus grande distinction individuelle du football mondial.

Deux ans plus tard, le besoin d’un renfort au milieu de terrain demeure criant. Après deux saisons blanches et le retour de José Mourinho sur le banc, le Real s’active depuis des semaines pour bâtir un effectif de stars, mais aucun joueur aux qualités similaires à celles de Rodri n’a encore été recruté.