Comment regarder Manchester City féminin - Tottenham Hotspur féminin avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 11 22 nov. 2026 - 07:00 Joie Stadium

Manchester City féminin reçoit Tottenham Hotspur féminin au Joie Stadium, à Manchester, pour un match de WSL important pour les ambitions des deux clubs dans la première moitié du classement.

City aborde cette rencontre après une victoire encourageante 2-0 sur le terrain du BK Häcken, en Suède, qui a permis à l’équipe d’Andree Jeglertz de grimper à la troisième place du classement de la Ligue des champions féminine. Les entrées en jeu décisives de Lauren Hemp et Khadija Shaw ont fait la différence sur une pelouse synthétique enneigée à Göteborg. Shaw a conclu avec sang-froid à la 77e minute pour assurer la victoire.

Avant ce succès européen, City avait perdu 1-0 contre Chelsea à Stamford Bridge en WSL, un résultat qui avait permis à Chelsea de le dépasser pour prendre la tête du championnat. City voudra réagir à domicile et réduire l’écart avec la première place.

Tottenham arrive à Manchester avec des résultats contrastés. L’équipe de Martin Ho a fait match nul 0-0 contre Everton lors de sa dernière sortie en WSL, avant de s’imposer largement 7-0 face à Leicester City en Coupe de la WSL quelques jours plus tard.

Tottenham occupe la cinquième place du classement de WSL, quatre rangs derrière son adversaire, et devra livrer une solide prestation pour ramener quelque chose du Joie Stadium.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de WSL en direct, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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