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La bataille judiciaire entre Manchester City et la Premier League devrait se prolonger encore longtemps, laissant planer l’incertitude sur l’avenir du club à long terme. Bien qu’un verdict de culpabilité ait été rendu plus tôt cette année, le calendrier d’une éventuelle sanction reste incertain en raison d’une procédure d’appel complexe.

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Le calendrier des éventuelles sanctions se précise

Manchester City ne devrait pas faire l’objet de sanctions officielles pour ses infractions au règlement de la Premier League avant la fin de sa procédure d’appel. Le club se prépare à un appel décisif contre la décision d’une commission indépendante. L’audience est prévue en décembre prochain.

Cet appel fait suite à un verdict très médiatisé rendu en septembre, qui a reconnu le club coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés concernant ses activités financières entre 2009 et 2018. L’enquête initiale, révélée au public début 2023, a conclu que le club avait présenté sa situation financière de manière inexacte à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling sur cette période de neuf ans.

Alors que le monde du football attend de connaître les sanctions définitives, les derniers développements laissent présager un retard important. Si l’appel du club échoue, les éventuelles sanctions devraient désormais être prononcées en 2027. Selon ce calendrier, la commission indépendante devrait rendre son verdict au début de l’année prochaine, mais les sanctions précises ne seraient déterminées et appliquées qu’une fois ce verdict confirmé.

Un large éventail de sanctions et des obstacles juridiques

Getty Images

La Premier League dispose d’un large éventail de sanctions potentielles, allant des pénalités financières à la sanction sportive la plus lourde. Selon le règlement de la Premier League, une commission indépendante peut infliger de lourdes amendes, d’importants retraits de points, voire exclure le club de l’élite du football anglais.

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Toutefois, même si une sanction est décidée, on ignore encore à quel moment elle prendrait effet sur le terrain. La complexité de l’affaire signifie que toute sanction prononcée entraînerait probablement de nouveaux recours juridiques de la part des dirigeants du club.

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Le club conservant le droit de faire appel de toute sanction précise qui lui serait infligée, cette affaire pourrait facilement se prolonger au-delà de la fin de la saison 2026-2027. La saison actuelle de Premier League doit s’achever le 30 mai 2027, mais les procédures judiciaires pourraient encore être en cours à cette date.

L’audience d’appel du mois prochain se tiendra environ trois mois après l’annonce du premier verdict de culpabilité par les autorités. Compte tenu de ce rythme, de nombreux analystes juridiques estiment, comme le rapporte talkSPORT, qu’un appel portant sur les sanctions elles-mêmes pourrait ne pas être examiné par un tribunal avant avril 2027, au plus tôt.

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L’équipe de Maresca face à un avenir incertain

La période actuellement examinée a été un âge d’or pour le club, qui a remporté trois titres de Premier League. Depuis son retour dans l’élite en 2002, Manchester City n’a plus quitté la division, mais la menace d’une exclusion assombrit ses succès récents. Sur le terrain, l’équipe dirigée par Enzo Maresca traverse actuellement une période difficile et tente de rester au contact du haut du classement.

Les derniers résultats n’ont pas été favorables à City, qui a subi deux défaites consécutives contre Brighton et Nottingham Forest juste avant la dernière trêve internationale. Ces difficultés en championnat surviennent alors que le litige en cours avec la ligue pèse sur la planification à long terme du club. Si les joueurs et le staff technique restent concentrés sur leur objectif immédiat, réduire l’écart avec les équipes de tête, la perspective d’une résolution en 2027 signifie que la situation du club restera au cœur des débats pendant au moins une année supplémentaire.