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Manchester City LogoGetty Images
Mohamed Saeed
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Manchester City face à une nouvelle année d’incertitude ! Les accusations portées par la Premier League pourraient entraîner des sanctions en 2027 après l’audience en appel

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La bataille judiciaire entre Manchester City et la Premier League devrait se prolonger encore longtemps, laissant planer l’incertitude sur l’avenir du club à long terme. Bien qu’un verdict de culpabilité ait été rendu plus tôt cette année, le calendrier d’une éventuelle sanction reste incertain en raison d’une procédure d’appel complexe.

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Le calendrier des éventuelles sanctions se précise

Manchester City ne devrait pas faire l’objet de sanctions officielles pour ses infractions au règlement de la Premier League avant la fin de sa procédure d’appel. Le club se prépare à un appel décisif contre la décision d’une commission indépendante. L’audience est prévue en décembre prochain.

Cet appel fait suite à un verdict très médiatisé rendu en septembre, qui a reconnu le club coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés concernant ses activités financières entre 2009 et 2018. L’enquête initiale, révélée au public début 2023, a conclu que le club avait présenté sa situation financière de manière inexacte à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling sur cette période de neuf ans.

Alors que le monde du football attend de connaître les sanctions définitives, les derniers développements laissent présager un retard important. Si l’appel du club échoue, les éventuelles sanctions devraient désormais être prononcées en 2027. Selon ce calendrier, la commission indépendante devrait rendre son verdict au début de l’année prochaine, mais les sanctions précises ne seraient déterminées et appliquées qu’une fois ce verdict confirmé.

Un large éventail de sanctions et des obstacles juridiques

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

La Premier League dispose d’un large éventail de sanctions potentielles, allant des pénalités financières à la sanction sportive la plus lourde. Selon le règlement de la Premier League, une commission indépendante peut infliger de lourdes amendes, d’importants retraits de points, voire exclure le club de l’élite du football anglais.

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Toutefois, même si une sanction est décidée, on ignore encore à quel moment elle prendrait effet sur le terrain. La complexité de l’affaire signifie que toute sanction prononcée entraînerait probablement de nouveaux recours juridiques de la part des dirigeants du club.

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Le club conservant le droit de faire appel de toute sanction précise qui lui serait infligée, cette affaire pourrait facilement se prolonger au-delà de la fin de la saison 2026-2027. La saison actuelle de Premier League doit s’achever le 30 mai 2027, mais les procédures judiciaires pourraient encore être en cours à cette date.

L’audience d’appel du mois prochain se tiendra environ trois mois après l’annonce du premier verdict de culpabilité par les autorités. Compte tenu de ce rythme, de nombreux analystes juridiques estiment, comme le rapporte talkSPORT, qu’un appel portant sur les sanctions elles-mêmes pourrait ne pas être examiné par un tribunal avant avril 2027, au plus tôt.

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L’équipe de Maresca face à un avenir incertain

La période actuellement examinée a été un âge d’or pour le club, qui a remporté trois titres de Premier League. Depuis son retour dans l’élite en 2002, Manchester City n’a plus quitté la division, mais la menace d’une exclusion assombrit ses succès récents. Sur le terrain, l’équipe dirigée par Enzo Maresca traverse actuellement une période difficile et tente de rester au contact du haut du classement.

Les derniers résultats n’ont pas été favorables à City, qui a subi deux défaites consécutives contre Brighton et Nottingham Forest juste avant la dernière trêve internationale. Ces difficultés en championnat surviennent alors que le litige en cours avec la ligue pèse sur la planification à long terme du club. Si les joueurs et le staff technique restent concentrés sur leur objectif immédiat, réduire l’écart avec les équipes de tête, la perspective d’une résolution en 2027 signifie que la situation du club restera au cœur des débats pendant au moins une année supplémentaire.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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