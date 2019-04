Manchester City étudie le transfert de João Felix mais reste intéressé par Jovic

Les Citizens ont une concurrence sérieuse pour la pépite de Benfica et sont réticents à payer la clause libératoire, mais veulent négocier.

envisage de faire un gros coup avec un transfert XXL pour l'attaquant de , João Felix, cet été, selon les informations de Goal. City envisage de renforcer son attaque en vue de la saison prochaine et a également surveillé l'attaquant de Francfort Luka Jovic. João Felix a également attiré l’attention de City au cours des derniers mois, et les champions d' en titre travaillent actuellement pour savoir un transfert de la pépite portugaise chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium est possible en dépit du vif intérêt manifesté par les meilleurs clubs européens.

L'attaquant de 19 ans, capable de jouer sur une aile ou dans l'axe, a marqué 16 buts en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison où il a explosé aux yeux du monde entier. Plusieurs joueurs de City aimeraient que João Felix rejoigne le club. Le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, s’est rendu à Lisbonne la semaine dernière pour regarder le match de entre le Benfica et Francfort, où João Felix a réussi un coup du chapeau.

Des sources ont déclaré à Goal que Begiristain avait porté une attention particulière à la fois à Luka Jovic, ancien de Benfica, et à João Felix. Vu le vif intérêt que suscite ce dernier, City travaille d'arrache-pied pour remporter la course à la signature du prodige portugais. Le jeune attaquant est également courtisé par la et , entre autres, et City ne veut pas être entraîné dans une guerre d’enchères, ni payer sa clause libératoire, qui est fixée à 120 millions d’euros.

Le célèbre agent, Jorge Mendes, supervise le potentiel transfert de João Felix, ce qui pourrait aider la cause de Manchester City. Goal a appris que Begiristain avait récemment rencontré Mendes pour déterminer l’avenir du joueur de Benfica, ainsi que plusieurs sujets concernant les joueurs de Manchester City représentés par l’agent portugais. Dans le passé, City avait compensé les frais de transfert payés pour les clients de Jorge Mendes en lui permettant d’organiser la vente de ses autres joueurs déjà présents du côté de l'Etihad Stadium.

Cela pourrait être une option pour City cet été, avec Eliaquim Mangala et potentiellement Nicolas Otamendi, prêts à quitter le club à la fin de la saison. Mais si Begiristain et Mendes entretiennent d'excellentes relations, il en va de même pour l'agent et la plupart des plus grands directeurs sportifs d'Europe. Il a été rapporté lundi en que la Juventus espérait signer João Félix, dont l'idole est Cristiano Ronaldo, en profitant de ses liens avec Mendes, qui avait aidé à emmener l'ancien attaquant du à Turin l'été dernier.

Mais selon les informations de Goal, la Juventus a également été rebutée par le désir de Benfica de vouloir céder son jeune attaquant uniquement au montant de sa clause libératoire, après avoir été approché pour une somme de 80M € plus tôt en avril. Manchester City a envoyé d'autres représentants à Lisbonne ces dernières semaines, après avoir été impressionné par le coéquipier de João Félix, Florentino Luis. Le milieu de terrain défensif, âgé de 19 ans, figure en bonne place sur le radar de City. Le club a envoyé des scouts le surveiller lors de la victoire 4-2 de Benfica contre le Vitoria Setubal dimanche dernier. Selon les informations de Goal, Manchester City a cependant donné la priorité à la signature du milieu de terrain de l'Atletico Madrid, Rodri, cet été et Florentino Luis continuera, pour sa part, à être surveillé à court terme.