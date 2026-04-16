Manchester City et Pep Guardiola ont officialisé le départ de leur nouvelle recrue, recrutée pour 50 millions d’euros

Bernardo Silva quittera Manchester City en fin de saison, a confirmé jeudi le vice-champion de la Premier League. Le milieu de terrain portugais de 31 ans, arrivé en 2017 pour 50 millions d’euros, quittera l’Etihad Stadium en tant que joueur libre.

Arrivé en 2017, il totalise près de neuf ans et 451 matchs sous le maillot citizen, ponctués de dix-neuf trophées : six titres de champion, deux FA Cup et la Ligue des champions 2023, son dernier étant l’EFL Cup aux dépens d’Arsenal.

« Bernardo va désormais se concentrer sur la conquête de nouveaux trophées pendant le temps qu’il lui reste à City, car l’équipe de Pep Guardiola est toujours en lice pour remporter le titre de Premier League et la FA Cup. En bref, il restera à juste titre dans les mémoires comme l’un des meilleurs et des plus appréciés joueurs de tous les temps de City », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site du club.

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a publié un message de remerciement empreint d’émotion : « Quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, je poursuivais le rêve d’un petit garçon. Je voulais réussir dans la vie, accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont donné bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. »

« Tout ce que nous avons gagné et accompli ensemble constitue un héritage que je chérirai toujours. Les Centurions, le quadruplé national, le triplé, les quatre titres consécutifs et bien plus encore : pas mal, non ? » a déclaré le milieu de terrain au palmarès exceptionnel.

Silva tient à exprimer sa profonde gratitude envers Pep Guardiola et ses coéquipiers. « Au club, à Pep, au staff et à tous mes partenaires de ces neuf dernières années : merci pour ces magnifiques souvenirs et pour avoir rendu possible mon implication dans cette aventure pendant si longtemps. L'ambiance que nous avons créée chaque jour sur le terrain d'entraînement m'a donné le sentiment d'être chez moi et de faire partie d'une grande famille. Profitons ensemble des dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison nous réserve encore. »