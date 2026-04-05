Manchester City et Chelsea bénéficient d'un tirage au sort très favorable pour les demi-finales de la FA Cup

Immédiatement après la victoire de Leeds United à West Ham United en Coupe d'Angleterre, le tirage au sort des demi-finales de la FA Cup a eu lieu. Manchester City et Chelsea, les deux grands favoris pour remporter la compétition nationale, s'éviteront.

Dimanche, Leeds s'est imposé face à West Ham après un match spectaculaire qui s'est terminé aux tirs au but. L'équipe, qui compte notamment Joël Piroe et Pascal Struijk dans ses rangs, a été tirée au sort contre Chelsea, qui, la veille, grâce notamment à un but de Jorrel Hato, n'a fait qu'une bouchée du club de League One Port Vale (7-0).

Chelsea part favori, mais les Blues sont prévenus. En championnat, Chelsea n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 2-2 à domicile contre Leeds, qui s’était même montré trop fort pour les Londoniens en décembre (3-1).

Manchester City avait, sur le papier, le quart de finale le plus difficile, avec un match à domicile contre Liverpool. Malgré un début prometteur des Reds, les hommes de Pep Guardiola ont finalement pris le dessus (4-0). Erling Braut Haaland a inscrit un triplé.

City affrontera désormais en demi-finale le club de Championship de Southampton. Les Saints ont créé la surprise samedi en s'imposant à domicile face à Arsenal, qui est en bonne voie pour remporter le championnat d'Angleterre. Contre toute attente, le score final a été de 2-1.

Les demi-finales se joueront le week-end des 25 et 26 avril. Les deux matchs se dérouleront à Wembley.

Tirage au sort des demi-finales de la FA Cup :

Chelsea - Leeds United

Manchester City - Southampton