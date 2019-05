Manchester City est en attente d'un contrat pour Sane afin d'éloigner le Bayern Munich

INFO GOAL - Manchester City est prêt à discuter avec l'ailier allemand et ses représentants afin d'assurer son avenir à long terme.

est sur le point de faire une dernière tentative pour prolonger le contrat de Leroy Sane et éloigner les intérêts du , selon nos informations.



Le contrat actuel de Sane expire en 2021 et City tente de conclure un nouvel accord depuis plus d’un an, mais le manque de progrès a ouvert la porte au Bayern et à d’autres clubs.



Les officiels du Bayern ont confirmé leur intérêt à amener Sane à l'Allianz Arena, bien que le président du club, Uli Hoeness, insiste sur le fait qu'ils ne paieront pas plus de 80 millions d'euros par joueur. Manchester City n'a pas encore reçu d'offres officielles.



Les champions de la seraient prêts à vendre cet été, mais seulement si le joueur de 23 ans fait savoir qu'il ne prolongera pas son contrat et si une offre de 100 M € ou plus arrive.





L’option privilégiée par City est toutefois de garder l’international allemand à l'Etihad, et le club s’entretiendra avec les représentants de Sane - son père et un agent basé au Royaume-Uni - dans les prochains jours.



Le club a maintenant l’espoir qu’ils seront enfin en mesure de parvenir à un accord pour garantir l’avenir de l’ailier.



Cependant, les négociations précédentes n’avaient pas été simples, la mère de Sane étant apparemment déterminée à faire échouer les pourparlers et à forcer un transfert vers le Bayern.



Des sources ont même confié à Goal être persuadées que des informations faisant état de liens entre le Bayern et Sane auraient été divulguées aux médias allemands.



Si les discussions se brisaient, cela permettrait à Sane de quitter le club, ce qui verrait City bouger pour le jeune joueur de , Joao Felix.



Pep Guardiola a souvent été frustré par l’application de Sane à l’entraînement et lors des matches, mais il a dit à ses patrons qu’il souhaitait conserver l’ancien joueur de Schalke au sein de son équipe pour la saison prochaine.