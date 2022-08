Manchester City, Erling Haaland veut marcher dans les pas de Karim Benzema

Le nouvel attaquant de Manchester City veut s'inspirer de la trajectoire de Karim Benzema pour sa carrière.

Arrivé cet été à Manchester City, Erling Haaland est un grand buteur ce n'est plus à prouver. Mais le Norvégien qui a empilé les buts du côté du Borussia Dortmund doit désormais s'adapter à un nouveau championnat, une nouvelle équipe, mais surtout une nouvelle façon de jouer dans laquelle il devra davantage participer au jeu qu'à Dortmund.

"Je veux apprendre, me développer"

C'est le défi d'Erling Haaland. Devenir encore plus complet et un attaquant capable de participer au jeu et de ne pas vivre uniquement par ses buts et ses statistiques. Avec Pep Guardiola à sa tête, le Norvégien a certainement la personne la plus adapté pour l'aider à franchir ce palier. Dans une interview accordée à FourFourTwo, Erling Haaland a donné son point de vue sur le poste d'attaquant et a avoué s'inspirer de l'un de ses homologues.

"Je regardais beaucoup la Premier League avant d'arriver ici, et je pense que ces dernières années, les grands n° 9 sont de plus en plus rares. C'est pourquoi c'est encore mieux d'en être un maintenant ! C'est la position finale (devant) et j'ai toujours voulu être attaquant à cause de ça. J'adore mon poste", a analysé Erling Haaland.

"Avec Sancho, on doit se voir en secret"

"Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il devrait toujours s'agir d'apprendre, de se développer. On ne peut jamais arrêter de chercher de nouvelles façons d'être meilleur. Regardez Karim Benzema au Real Madrid. Il a maintenant 34 ans, et tout à coup, il est devenu un joueur encore meilleur au cours des deux dernières années, c'est incroyablement bien. Je veux en faire de même", a expliqué l'attaquant de Manchester City.

Le Norvégien va recroiser une vieille connaissance à Manchester, Jadon Sancho qui a joué avec lui à Dortmund, mais l'ancien duo évolue désormais dans deux clubs rivaux : "Jadon Sancho et moi avions une grande connexion sur et en dehors du terrain à Dortmund. Il joue pour l'autre équipe maintenant, alors peut-être devrons-nous nous rencontrer en secret ! Ecoutez, je n'aime pas dire les mots... mais Manchester United. C'est une plaisanterie et j'aime ça".

"J'ai déjà rencontré quelques supporters de United ici en ville, et nous plaisantons toujours les uns avec les autres. Il s'agit de ne pas prendre tout trop au sérieux. Il y a beaucoup de supporters de United dans ma ville natale en Norvège, alors j'ai toujours dû m'en prendre à eux. Je suis habitué à cela et j'adore ça. Il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. Je veux être capable de parler un peu comme les fans, sinon ça devient un peu ennuyeux, n'est-ce pas ?", a conclu le Norvégien.