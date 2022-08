Manchester City : Erling Haaland pas inquiet par des problèmes d'adaptation à la Premier League

Le Norvégien n'a pas marqué lors de la défaite contre Liverpool, mais il ne s'inquiète pas de la manière dont il va s'intégrer au football anglais.

Erling Haaland a déçu lors de ses débuts en match officiel face à Liverpool lors du Community Shield. Le Norvégien a été anormalement maladroit lors de cette rencontre manquant plusieurs occasions qu'il avait habitué à mettre au fond des filets du temps de son passage à Dortmund. Pour autant, Haaland n'est pas inquiet à l'idée de s'adapter à la Premier League, même s'il a semblé éprouver des difficultés lors de ses débuts officiels à Manchester City.

Haaland veut s'intégrer le plus vite possible

Le joueur de 22 ans a été transféré du Borussia Dortmund à City pour 60 millions d'euros cet été et devrait être un renfort de poids à la ligne d'attaque des Cityzens, mais il ne craint pas d'avoir besoin de temps pour s'adapter. Lors d'une interview accordée à Sky Sports, Haaland a reconnu l'idée d'une période d'adaptation : "Nous allons voir comment se passe l'intégration".

"Les gens peuvent prendre du temps, les gens peuvent réussir directement. Nous devons voir, mais je ne suis pas inquiet. C'est la vie d'un footballeur - vous devez vivre avec. Pour moi, en tant qu'attaquant, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas stresser parce que si vous pensez trop, vous pourriez finir par faire des choses que vous ne voulez pas faire", a ajouté le Norvégien.

"On peut toujours progresser"

Bien qu'il soit arrivé avec un tel bilan de buts incroyable, 86 en 89 matchs pour le Borussia Dortmund, Erling Haaland pense qu'il peut devenir encore meilleur à Manchester City : "C'est quelque chose que je dois faire. En tant que jeune joueur, jouant pour Pep Guardiola, jouant pour le meilleur club d'Angleterre, je dois continuer à me développer et m'améliorer dans beaucoup de domaines. C'est ce que j'aime beaucoup dans le football, on peut toujours se développer, on peut toujours s'améliorer dans le jeu". Avec une équipe encore plus forte, le Norvégien devrait avoir encore plus d'occasions de marquer et une fois adapté au football anglais il pourrait faire mouche à de multiples reprises.

Il est allé plus loin, savourant la chance de jouer sous les ordres de Pep Guardiola et insistant sur le fait que s'améliorer est quelque chose qu'il doit faire : "Une partie du jeu consiste à sortir de sa zone de confort, ce qui est quelque chose que j'ai fait et que j'aime parce qu'alors vous vous développez davantage en tant qu'être humain également."

"La chimie sur le terrain avec les autres joueurs est quelque chose qui viendra - je ne sais pas si cela prendra des semaines, des mois, mais c'est quelque chose que nous devons construire chaque jour à l'entraînement. À ce haut niveau, vous comprenez aussi les gens qui vous entourent - il est bon à ceci, il est bon à cela, il aime avoir la balle là. Je suis un joueur qui a faim de buts, qui se donne à 100 %, qui veut gagner chaque match. Ce sont des choses simples mais aussi des choses très importantes", a conclu Erling Haaland.