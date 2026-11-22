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Enzo Maresca a critiqué l’arbitrage après une décision controversée défavorable à Manchester City lors de son match nul frustrant contre Fulham (1-1). Le club de l’Etihad a regretté un but refusé qui aurait pu changer la dynamique d’une rencontre où ses faiblesses défensives ont de nouveau été exposées.

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Pourquoi le but égalisateur d’Erling Haaland a été refusé

Fulham a ouvert le score par Rodrigo Muniz avant qu’Elliot Anderson n’arrache l’égalisation pour Manchester City en seconde période. Entre-temps, les locaux ont cru égaliser à la 25e minute lorsque Haaland a poussé le centre d’Iliman Ndiaye au fond des filets.

Le ballon semblait avoir échappé au gardien Bernd Leno, et Haaland était convaincu d’avoir marqué. L’arbitre Tom Bramall a estimé que Leno contrôlait le ballon et a sanctionné l’attaquant, une décision confirmée par la VAR .

Maresca conteste l’arbitrage après avoir revu les images

Maresca a exprimé sa frustration après avoir revu les images au coup de sifflet final, affirmant que les arbitres s’étaient trompés. « J’ai revu le but après le match et, de mon point de vue, il est assez clair qu’il n’y a pas faute, mais ce n’est pas moi qui décide », a déclaré Maresca.

L’entraîneur de City a également révélé que Haaland avait affirmé n’avoir commis aucune faute pendant la vérification vidéo. « Il était absolument certain que c’était un but, même pendant que la VAR examinait l’action, parce que je lui ai demandé depuis la ligne de touche, mais l’arbitre en a décidé autrement », a-t-il ajouté.

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City reste sans victoire, Fulham met fin à une série de 20 défaites

Avec ces deux points perdus, Manchester City reste sans victoire depuis quatre matches de Premier League. Ses faiblesses défensives demeurent également criantes : le club n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues.

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Pour Fulham, ce nul met fin à une série de 20 défaites contre City qui remontait à 2011. L’entraîneur Alvaro Arbeloa a salué le courage de son équipe et estime qu’elle aurait pu prendre les trois points.

« Évidemment, nous savions que nous avions perdu les 20 dernières fois où nous avions affronté Manchester City, mais je leur ai dit que nous aurions une chance de les battre si nous jouions avec courage et caractère », a déclaré Arbeloa. « J’avais gagné la dernière fois que j’étais venu ici [avec le Real Madrid], alors je me suis dit que nous aurions peut-être une chance de gagner. Je pense que nous avons vraiment bien joué. Nous aurions pu remporter le match. »

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City doit vite progresser pour enrayer sa mauvaise passe

Maresca subit une pression croissante pour enrayer la mauvaise série de City en championnat et resserrer une défense qui a encaissé au moins un but lors de neuf matches consécutifs. Tant que son équipe n’aura pas retrouvé sa solidité défensive, les petits détails et les décisions arbitrales contestées continueront de lui coûter cher.

Fulham, de son côté, peut puiser une grande confiance dans la fin de sa longue série de défaites contre City. Conserver ce courage et ce caractère sera essentiel pour que l’équipe d’Arbeloa transforme ses bonnes prestations en victoires.