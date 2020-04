Manchester City - En forme, Leroy Sane prépare son retour

Le joueur de Manchester City continue de travailler sur son retour après sa blessure au ligament croisé.

L'international allemand Leroy Sane ressent un devoir spécial pendant la pause liée à la pandémie de coronavirus, suite à sa blessure au ligament croisé. "Bien sûr, je sais qu'après ma blessure, je suis maintenant particulièrement mis au défi de maintenir mon niveau de forme physique en conséquence", a déclaré l'attaquant de Manchester City sur dfb.de. "Si nous devions revenir bientôt sur le terrain d'entraînement, ce serait fatal si je ne le faisais pas, il me faudrait une semaine ou deux pour être en forme."

Fin février, Sane avait de nouveau joué pour la première fois, 208 jours après sa blessure, avec les U23 de ManCity, et son retour dans l'équipe première était imminent avant la suspension de la anglaise. Le joueur de 24 ans a également estimé qu'il était sur la bonne voie pour disputer le Championnat d'Europe, initialement prévu pour cet été, finalement reporté en 2021.

"Je pense que je serais revenu à 100% juste à temps pour l'EURO 2020. J'aurais pu accumuler deux mois supplémentaires d'entraînement en compétition", a déclaré l'ancien joueur de . Selon lui, cela aurait même pu être "un avantage", car il aurait pu "commencer le tournoi relativement frais, sans 50 matchs de saison dans les jambes".

Le tournoi final a dû être reporté d'un an en raison de la pandémie. Si la reprise des championnat pourrait être à nouveau possible dans un avenir proche, Leroy Sane s'attend à des matches fantômes. Son souhait : "D'un point de vue purement sportif, il serait bien sûr plus juste de pouvoir terminer la saison", affirme-t-il.