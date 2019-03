Manchester City en discussions avancées pour investir dans le Mumbai Cty FC (Indian Super League)

Il pourrait bientôt y avoir un huitième club sous l'égide du City Football Group (CFG), qui possède notamment l'équipe de Pep Guardiola.

Les propriétaires de Manchester City, le City Football Group (CFG), sont proches d'investir en Indian Super League, et plus précisément au Mumbai City FC. Selon nos informations, le groupe est en discussions avancées avec le club, aujourd'hui co-détenu par Ranbir Kapoor, star de Bollywood et Bimal Parekh, expert-comptable reconnu et producteur de films. Les dirigeants citizens étaient également présents pour le premier match du Mumbai City FC à domicile cette saison.

Au-delà des champions d'Angleterre, le groupe possède également New York City FC (MLS), Melbourne City FC (Australie), Gérone (Liga), Club Atmetico Torque (Uruguay) et le Yokohama F. Marinos (Japon), en plus des parts récemment acquises au Sichuan Jiuniu, club de troisième division chinoise.

Les dirigeants du groupe étaient en Inde l'année passée et ont même assisté à un match du championnat indien, entre Jamshedpur et Mumbai City. Ils sont restés sur place une dizaine de jours, qualifiant l'Inde de "terre d'opportunités".

Le PDG du CFG, Ferran Soriano, a déclaré : "Avec tous ces développements, nous devons être patients. Nous avons des intérêts dans certains marchés et certains pays où il y a une forte passion pour le football et des opportunités, comme la Chine mais aussi l'Inde. Il pourrait donc y avoir d'autres opportunités en Asie".

"Le groupe pourrait avoir deux ou trois équipes de plus"

"Nous regardons en Inde depuis deux ans maintenant. Je dirais que cette année se terminera avec un investissement en Inde." Les plans d'expansion du CFG sont importants, comme l'explique Soriano : "Comme nous le voyons aujourd'hui, nous avons un rythme de croissance qui nous amène naturellement à posséder plus de sept équipes, mais pas cent équipes".

"Je ne peux pas voir 10 ans en avance, mais le groupe pourrait avoir deux ou trois équipes de plus. Est-ce que cela va changer dans cinq ans et nous en aurons plus ? Peut-être, je ne sais pas", poursuit l'ancien vice-président de Barcelone.

"Mais afin de compléter la vision que nous avions il y a six ans, je pense que nous aurons peut-être deux ou trois clubs de plus." Mumbai City FC, entraîné par l'ancien international portugaisJorge Costa, est parvenu jusqu'en play offs de la saison en cours en Indian Super League.