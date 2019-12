Manchester City, Ederson : "Avec Alisson, notre rivalité est juste sur le terrain"

Le gardien de but de Manchester City a été en concurrence avec celui de Liverpool à plus d'un titre au cours des dernières années.

Deux des meilleurs gardiens de la planète sont Brésiliens. Ederson et Alisson Becker sont toute l'année en concurrence. Les portiers de et se battent pour remporter la , pour être désigné meilleur gardien de l'année, pour remporter la , mais aussi et surtout pour la place de titulaire en sélection brésilienne. Malgré tout, Ederson assure avoir une très bonne relation avec son compatriote.

Pour le portier de Manchester City, la concurrence avec Alisson et ses autres compatriotes de Liverpool est uniquement sportive : "Je pense que c'est un bon signe pour tous les gardiens du et pour le pays. Vous regardez l'Europe et vous trouvez deux grands gardiens de but jouant à un niveau élevé dans deux des meilleurs clubs. J'ai de bonnes relations, non seulement avec Alisson Becker, mais aussi avec Roberto Firmino et Fabinho".

"Dans le football, tout est possible"

"Quand nous avons un jour de congé le même jour, nous nous réunissons parfois, nous faisons un barbecue. C'est difficile avec notre routine et le nombre de matchs d'avoir la même journée de congé, mais nous l'avons fait quelques fois auparavant. Notre rivalité n'est que sur le terrain", a ajouté le gardien brésilien. Depuis ses débuts avec la sélection auriverde, l'ancien portier de est dans l'ombre d'Alisson et doit se contenter du statut de numéro deux.

Ederson ne perd pas espoir dans la course au titre, malgré l'avance considérable des Reds : "Nous savons que l'écart est important, mais nous devons continuer notre travail. Nous devons continuer à faire de notre mieux sur le terrain, en essayant de gagner les matches les uns après les autres. Nous savons que ça va être très difficile. Liverpool connaît une excellente saison, mais dans le football, tout peut arriver. Nous devons être prêts à tout résultat".

Liverpool occupe la première place du classement en Premier League avec seize victoires et un nul de leurs dix-sept matches, après avoir battu Manchester City 3-1 à Anfield le mois dernier pour augmenter leur avance. Ils se rendront à Leicester, deuxième du classement ce jeudi alors que les hommes de Pep Guardiola vont affronter , qui les a battu lors du match aller, ce vendredi.