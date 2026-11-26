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Manchester City en sait davantage sur le calendrier de son appel contre une série d'accusations d'infractions financières en Premier League. Alors que le club se prépare à affronter Arsenal, son rival pour le titre, la bataille judiciaire en dehors du terrain atteint un tournant décisif qui pourrait déterminer son avenir.

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L'appel de City devrait être examiné en décembre

Après le verdict rendu en octobre, qui l'a reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League , Manchester City doit faire face à une audience décisive avant Noël. Une commission indépendante a conclu que le club avait utilisé des contrats commerciaux « fictifs » pour dissimuler plus de 830 millions de livres sterling de financement entre 2009 et 2018, tout en déployant des « efforts concertés pour bloquer et entraver » l'enquête.

City a nié toute faute et a immédiatement fait appel . Une décision était initialement attendue début 2027, mais Stefan Borson, ancien conseiller financier du club, s'attend à ce que la situation se clarifie bien plus tôt.

Borson prévoit une audience avant Noël

Sur Football Uncensored, aux côtés de Piers Morgan et Simon Jordan, Borson a détaillé le calendrier attendu de l'audience et la volonté de la Premier League de parvenir rapidement à une conclusion :

« On nous dit que ce sera à la mi-décembre, a déclaré Borson. Compte tenu de la façon dont tombent les jours, cela devrait commencer le 12. L'audience devrait durer entre cinq et dix jours, semble-t-il, et donc se terminer avant Noël. Ensuite, nous attendrons une décision. Normalement, cette décision prendrait un certain temps.

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« Je pense que la Premier League, en tout cas, veut accélérer les choses afin d'obtenir une décision, puis de tenir l'audience sur les sanctions et d'examiner l'appel contre celles-ci, qui est inévitable dans les deux cas, avant la fin de la saison. Elle pourrait ainsi sanctionner City et le punir dès cette saison. »

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Pourquoi la Premier League veut éviter de nouveaux recours judiciaires

Si son appel échoue, City pourrait écoper d'une amende, de retraits de points ou d'une exclusion de la Premier League. Pour éviter de nouveaux litiges sur la procédure, Borson estime que les deux parties ont probablement trouvé un compromis sur le calendrier, malgré les modifications du règlement introduites en début de saison.

« Dans le règlement publié au début de la saison, les règles ont changé et un calendrier accéléré a été mis en place, a-t-il expliqué. Quoi qu'il en soit, une affaire comme celle de City et un appel comme le sien n'entreraient jamais dans le calendrier standardisé. Je pense que les parties ont très probablement fini par s'accorder sur une forme de calendrier, ce qui écarte tout argument que City pourrait soulever à l'avenir au sujet de la procédure.

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« La dernière chose que voudra la Premier League, c'est donner à City une autre raison d'engager une action en justice au titre de la règle X ou autrement, et de dire que, non seulement l'ancienne procédure était défaillante, mais que le club n'a même pas bénéficié d'un appel équitable. Si cela se produit, nous reviendrons à la case départ. »

La pression monte dans la course au titre avant le choc face à Arsenal

Sur le terrain, les espoirs de titre de City ont subi un sérieux coup. Le club n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et a perdu trois de ses quatre dernières rencontres en Premier League.

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Le match de dimanche contre Arsenal revêt désormais une importance capitale. Erling Haaland l'a déjà qualifié de « match le plus difficile de la saison » pour son équipe , alors que City tente d'enrayer sa mauvaise passe avant l'audience de décembre.