Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Nottingham Forest FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Manchester City double le salaire de son joueur pour fermer la porte au Real Madrid

Suivez GOAL sur Google

Malgré les menaces qui pèsent sur l'avenir de Manchester City dans le cadre de son affaire financière, le club anglais s'apprête à franchir une étape importante pour conserver l'un de ses éléments essentiels, après s'être rapproché d'un accord avec le Portugais Matheus Nunes sur une prolongation de son contrat pour une durée de 3 saisons, assortie d'une augmentation de son salaire hebdomadaire. Un signe que les plans de la direction se poursuivent pour sécuriser les piliers de l'équipe, en dépit de l'incertitude qui précède la décision finale concernant les accusations portées contre le club.

Publicité

Manchester City attend le dénouement de l'affaire liée aux accusations d'infractions financières qui pèsent sur lui, dans un contexte où des sanctions sévères pourraient être prononcées, allant jusqu'à un retrait d'un grand nombre de points, ce qui menacerait le maintien de l'équipe en Premier League, voire l'exposerait à des sanctions plus lourdes touchant sa participation aux compétitions nationales.

Cette affaire a soulevé des interrogations quant à l'avenir de plusieurs joueurs de l'équipe, en raison de la difficulté à anticiper l'impact des sanctions éventuelles sur le projet sportif du club.

Mais les démarches de la direction pour prolonger le contrat de Nunes traduisent sa volonté de conserver les éléments qui font partie intégrante de ses plans sur le plan sportif, et de ne pas laisser la crise judiciaire perturber les projets de construction de l'équipe.

Le journal « Manchester Evening News » a indiqué que Manchester City était proche de parvenir à un accord avec le joueur portugais sur un nouveau contrat portant sur 3 ans, assorti d'une augmentation de son salaire de base, bien que son contrat actuel court encore jusqu'à l'été 2028.

Publicité
Publicité

Augmentation de salaire

Related Topics

Prochains matchs
MCI

MCI

Premier League

21 nov. 2026

FUL

FUL

RMA

RMA

LaLiga

21 nov. 2026

CEL

CEL

Selon le site, le club s'apprête à augmenter le salaire de Nunes de 20 000 livres sterling par semaine, pour le porter à 150 000 livres, hors primes et bonus, en reconnaissance du rôle qu'il tient désormais au sein de l'équipe, après être devenu l'une des options principales au poste d'arrière droit.

Nunes avait rejoint Manchester City à l'été 2023 en provenance de Wolverhampton, pour 62 millions d'euros, mais il n'a pas bénéficié de temps de jeu régulier lors de sa première saison, puisqu'il n'a été titularisé qu'à 7 reprises, le staff technique s'appuyant davantage sur lui au poste de milieu de terrain.

Publicité

Le parcours du joueur au sein de l'équipe a changé après le départ de Kyle Walker en 2025, lorsque le staff technique a décidé de l'utiliser au poste d'arrière droit, permettant à l'international portugais de s'imposer progressivement et de devenir l'option principale à ce poste, après avoir disputé 32 matches comme titulaire la saison dernière.

L'intérêt du Real Madrid ne change pas les plans de City

Publicité

Malgré la réussite de Nunes à s'installer dans le onze, le poste d'arrière droit demeure parmi les priorités de Manchester City sur le marché des transferts, d'autant que le joueur est actuellement blessé, en plus de l'intérêt prêté à de grands clubs pour s'attacher ses services, au premier rang desquels le Real Madrid.

La prolongation du contrat du joueur offre à la direction de Manchester City l'occasion de conserver l'un de ses éléments les plus en vue à ce poste, et renforce également sa position de négociation en cas de réception d'offres pour son recrutement à l'avenir, d'autant que le joueur occupe désormais un rôle déterminant dans le onze après son repositionnement du milieu de terrain vers le poste d'arrière droit.

Publicité

Cette prolongation revêt une importance supplémentaire alors que le club attend la décision des instances compétentes concernant les accusations financières et l'appel qui y est lié, Manchester City continuant de travailler à sécuriser l'avenir de certains de ses joueurs, malgré le risque de se voir infliger des sanctions susceptibles d'imposer d'importants changements à sa trajectoire au cours de la période à venir.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

Voir le profil de l'auteur