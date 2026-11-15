Manchester City double le salaire de son joueur pour fermer la porte au Real Madrid

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Malgré les menaces qui pèsent sur l'avenir de Manchester City dans le cadre de son affaire financière, le club anglais s'apprête à franchir une étape importante pour conserver l'un de ses éléments essentiels, après s'être rapproché d'un accord avec le Portugais Matheus Nunes sur une prolongation de son contrat pour une durée de 3 saisons, assortie d'une augmentation de son salaire hebdomadaire. Un signe que les plans de la direction se poursuivent pour sécuriser les piliers de l'équipe, en dépit de l'incertitude qui précède la décision finale concernant les accusations portées contre le club.

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Manchester City attend le dénouement de l'affaire liée aux accusations d'infractions financières qui pèsent sur lui, dans un contexte où des sanctions sévères pourraient être prononcées, allant jusqu'à un retrait d'un grand nombre de points, ce qui menacerait le maintien de l'équipe en Premier League, voire l'exposerait à des sanctions plus lourdes touchant sa participation aux compétitions nationales.

Cette affaire a soulevé des interrogations quant à l'avenir de plusieurs joueurs de l'équipe, en raison de la difficulté à anticiper l'impact des sanctions éventuelles sur le projet sportif du club.

Mais les démarches de la direction pour prolonger le contrat de Nunes traduisent sa volonté de conserver les éléments qui font partie intégrante de ses plans sur le plan sportif, et de ne pas laisser la crise judiciaire perturber les projets de construction de l'équipe.

Le journal « Manchester Evening News » a indiqué que Manchester City était proche de parvenir à un accord avec le joueur portugais sur un nouveau contrat portant sur 3 ans, assorti d'une augmentation de son salaire de base, bien que son contrat actuel court encore jusqu'à l'été 2028.

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Augmentation de salaire

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Selon le site, le club s'apprête à augmenter le salaire de Nunes de 20 000 livres sterling par semaine, pour le porter à 150 000 livres, hors primes et bonus, en reconnaissance du rôle qu'il tient désormais au sein de l'équipe, après être devenu l'une des options principales au poste d'arrière droit.

Nunes avait rejoint Manchester City à l'été 2023 en provenance de Wolverhampton, pour 62 millions d'euros, mais il n'a pas bénéficié de temps de jeu régulier lors de sa première saison, puisqu'il n'a été titularisé qu'à 7 reprises, le staff technique s'appuyant davantage sur lui au poste de milieu de terrain.

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Le parcours du joueur au sein de l'équipe a changé après le départ de Kyle Walker en 2025, lorsque le staff technique a décidé de l'utiliser au poste d'arrière droit, permettant à l'international portugais de s'imposer progressivement et de devenir l'option principale à ce poste, après avoir disputé 32 matches comme titulaire la saison dernière.

L'intérêt du Real Madrid ne change pas les plans de City

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Malgré la réussite de Nunes à s'installer dans le onze, le poste d'arrière droit demeure parmi les priorités de Manchester City sur le marché des transferts, d'autant que le joueur est actuellement blessé, en plus de l'intérêt prêté à de grands clubs pour s'attacher ses services, au premier rang desquels le Real Madrid.

La prolongation du contrat du joueur offre à la direction de Manchester City l'occasion de conserver l'un de ses éléments les plus en vue à ce poste, et renforce également sa position de négociation en cas de réception d'offres pour son recrutement à l'avenir, d'autant que le joueur occupe désormais un rôle déterminant dans le onze après son repositionnement du milieu de terrain vers le poste d'arrière droit.

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Cette prolongation revêt une importance supplémentaire alors que le club attend la décision des instances compétentes concernant les accusations financières et l'appel qui y est lié, Manchester City continuant de travailler à sécuriser l'avenir de certains de ses joueurs, malgré le risque de se voir infliger des sanctions susceptibles d'imposer d'importants changements à sa trajectoire au cours de la période à venir.